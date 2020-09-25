'Selefi dernekler silahlanıyor' diyen Cübbeli Ahmet ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında 'Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığı' şeklindeki iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı.
Savcılık, Ahmet Mahmut Ünlü'yü bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırmıştı.
CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever şu bilgileri paylaştı:
"İfade vermesini bekliyorduk ancak buraya gelmedi. Dakikalar önce Emniyet'te özel bir birimde ifadesi alındı, bilgisine başvuruldu. Dakikalar önce Emniyet'ten ayrıldı."
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü “2 bin selefi yanlısı dernek silahlanıyor” açıklamalarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla emniyette bilgisine başvurulmak üzere ifade verdi.— Ceylan Sever (@ceylanseverr) September 25, 2020
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