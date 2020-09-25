Yavaş: 869 bilgisayarı randevu usulü ile çocuklarımızın kullanımına açıyoruz

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, “Belediyemize bağlı 47 birimde toplam 869 bilgisayarın yer aldığı ve salgın tedbirlerinin gözetileceği çalışma alanları hazırladık.” dedi.
Yavaş, koronavirüs pandemisinden ekonomisi olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerinin evlatlarına öncelik vererek randevu ile hizmete açacaklarını belirtti.
Belediyemize bağlı 47 birimde toplam 869 bilgisayarın yer aldığı ve salgın tedbirlerinin gözetileceği çalışma alanları hazırladık.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 24, 2020
Pandemiden ekonomisi olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerimizin evlatlarına öncelik vererek randevu ile hizmete açacağız.https://t.co/3EjJqf6bRL pic.twitter.com/R7mlHvvfxl
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)