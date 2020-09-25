Kopya internet sitesiyle tatilcileri dolandıran 15 şüpheli yakalandı

Antalya ve Muğla'daki otellerin adını kullanarak açtıkları internet siteleriyle yaklaşık bin 500 tatilciyi dolandırdığı öne sürülen 15 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, Antalya'nın Kemer ilçesinde adliyeye sevk edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, açtıkları internet sitesiyle tatil yapmak isteyenleri dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Antalya ve Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otellerin sitelerinin kopyasını yaptıkları belirlenen şüphelilerin, bu şekilde yaklaşık bin 500 kişiyi, toplam 20 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesine getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'Suç örgütü kurmak, üye olmak' ve 'Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.