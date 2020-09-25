Kayıt
15:16 25 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP il başkanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü.

    Kılıçdaroğlu: Acı bir gerçek var, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım yapacak parası yok

    © AA / CHP
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 66
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104219/05/1042190586_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_ef2f082f17fa0d584e2c8915d4ae4e51.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009251042912813-kilicdaroglu-aci-bir-gercek-var-milli-egitim-bakanliginin-yatirim-yapacak-parasi-yok/

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Acı bir gerçek var, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım yapacak kaynakları, parası yok. Bakanlığın kullandığı evrensel hizmet fonundan okulların ve yoksul aile çocuklarının ihtiyacı giderilebilir. Peki bu para nerede?" diye sordu ve ekledi: "Milletvekiliyim, bilmiyorum. 600 milletvekili de bilmiyor."

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, öğretmen ve velilerle video konferans yöntemiyle görüşerek eğitimin sorunlarını dinledi. 

    Kılıçdaroğlu konuşmasına, "Eğer bir sorunu çözmeye talipseniz, sorunu yaşayanlardan dinlemeniz lazım. Sorunu yaşayanları dinlemezsiniz yapacağınız ya da önereceğiniz hiçbir çözüm amacına ulaşmaz" diyerek başladı. 

    © AA /
    Kılıçdaroğlu'ndan eğitim açıklaması: MEB yapmayacaksa belediyelerimiz yapar
    İnternet ve elektrik kesintileri ile bazı evlerde bilgisayar ve televizyon bulunmamasının, eğitime ulaşımı engellediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığın'ın bütçesine de değinerek şöyle devam etti:

    "Acı bir gerçek var, Milli Eğitim Bakanlığının yatırım yapacak kaynakları, parası yok. Genel bütçe dışında Bakanlığın kullandığı evrensel hizmet fonu var. Tabletler, bilgisayarlar, cep telefonları satılırken oradan belli bir miktar vergi alınıyor ve bu fona aktarılıyor. Bu fonla pek çok ihtiyaç giderilebilir. Okulların ve yoksul aile çocuklarının ihtiyacı giderilebilir. Peki bu para nerede? Burada ne kadar para toplandı? Milletvekiliyim bilmiyorum, 600 milletvekili de bilmiyor. Hiçbir veli, öğretmen bilmiyor. Nerede bu para? Biz bakanlığa bir çağrı yaptık. Tableti, bilgisayarı olmayanlar veya internete erişemeyen aileler var. Bu ailelere internet erişiminin sağlanması ve bunun da evrensel hizmet fonundan karşılanmasını söyledik. Ama anladığım kadarıyla adı var fon olarak duruyor, para toplanıyor ama bu paraların nereye harcandığını kimse bilmiyor."

    '57 bin ek derslik olursa pandemi kurallarına göre çocuklarımız okula devam edebilir'

    Okullarda hijyen ve yardımcı personel sorununun devam ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, bunun çözülmesi için 60 bin kişilik yardımcı hizmet elemanına ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu, sorunun diğer bakanlıklardan personel veya geçici işçi çalıştırarak değil, kadrolu elemanla çözülebileceğini söyledi.

    Kılıçdaroğlu, "Onları eğitmeniz, yetiştirmeniz lazım. Okulu, tuvaleti, paspası vesaire. O çerçevede hizmet sunmaları lazım. Bunu da önerdik" dedi.

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Köyde uzaktan eğitim çekmiyor: Bilgisayar, tablet yok, olsa da internet yok, televizyon var ama elektrik yok
    Derslik ve öğretmen ihtiyacına da değinen Kılıçdaroğlu, "57 bin ek dersliğe ve 92 bin yeni öğretmene ihtiyaç var. Maalesef bunlar da sağlanmış değil. Şu teklifi yaptık, belediye başkanlıklarımızın olduğu yerlerde arsa göstersinler. Bizim belediyeler okulları yapsınlar. Bakanlık gelsin denetlesin. Okulları Bakanlığa teslim edelim. Ek derslik ihtiyacı da büyük ölçüde giderilmiş olur. Çünkü Bakanlığın açıklamalarına göre 57 bin ek derslik olursa pandemi kurallarına göre çocuklarımız okula devam edebilir. Biz yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu, gelir düzeyi düşük ailelerin, internet masrafının devlet tarafından karşılanması gerektiğini ifade ederek ayrıca Bakanlığın internet sağlayıcı kurumlarla görüşebileceğini ve bu kurumların veli açısından internet maliyetini düşürebileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Herkes toplumsal bir fedakarlık yapacaksa internet sağlayıcısı kurumlarında bir fedakarlık yapması lazım" diye konuştu.

    'Sorunu çözecek olan insanları devlet yönetiminde görevlendirmeliyiz'

    Umutsuz olunmaması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

    "Türkiye büyük bir ülke. Düşündüğümüzden çok daha büyük, kaynakları olan ve zengin bir ülke. Hep birlikte Türkiye'nin sorunlarını çözebiliriz. Sorun yaşıyorsak, birileri sorunu çözemiyorsa, o zaman sorunu çözecek olan insanları en azından devlet yönetiminde görevlendirmeliyiz. Onlar gelmeli. Bakalım sorunları çözecekler mi, çözmeyecekler mi?  Bir şekliyle onları da denemeliyiz. Sorunları çözmek, önce sorunu yaşayanı dinlemekle başlar. Eğer sorunu yaşayanı dinlemiyorsanız, 'Hayır, ben hem sorunu biliyorum hem çözümü biliyorum.' derseniz ülkeyi yönetemezsiniz. Geldiğimiz nokta bu. İnanıyorum bu ülke hak ettiği yönetime kavuşacak ve sorunlarımızı da çözeceğiz."

    'En büyük minneti öğretmenlerimiz için de duymalıyız'

    Her anne ve babanın en temel arzusunun çocuğunun iyi bir eğitim alması olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

    "Hepimiz her türlü fedakarlığı çocuklarımız için yaparız. Velilerimiz yapar, öğretmenlerimiz yapar. Nasıl sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorsak onlara minnet borçluysak aslında en büyük minneti öğretmenlerimiz için de duymalıyız. Onları da alkışlamalıyız. Çok zor koşullarda, imkansızlıklar içinde bulundukları okulu eğitime hazır hale getirmek istiyorlar. Her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Onlara da minnet borçluyuz." 

    Etiketler:
    Koronavirüs, pandemi, Bilgisayar, Tablet, Hijyen, Okul, Eğitim, Veli, Öğretmen, Türkiye, Milli Eğitim Bakanlığı, MEB, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Doğa kategorisinde birincilik kazanan Joseph Cheires'in Gray Whale Plays Pushing Tourists isimli fotoğrafı
    2020 yılının en iyi drone fotoğrafları
    Karikatür
    Salgınla mücadeledeki başarısızlık Netanyahu’nun puanını aşağı çekiyor
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet