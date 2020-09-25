Botoks sonrası ölüm iddiasındaki 5 şüpheli için yeniden gözaltı

İstanbul Beylikdüzü'nde botoks işlemi yaptırmak için güzellik merkezine giden ve daha sonra hayatını kaybeden Kübra Boyaz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada, 1'i hekim 5 kişi hakkında yeniden gözaltı karar verildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan çalışanlardan 2'si İzmir'in Menemen ilçesinde yakalandı. 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Beylikdüzü'nde botoks işlemi yaptırmak için güzellik merkezine giden Kübra Boyraz, işyerinden fenalaşarak çıkmıştı. Güzellik merkezi çalışanları tarafından ailesi ile yaşadığı eve bırakılan genç kadın, durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Tüm müdahalelere Boyraz hayatını kaybederken, babasının şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Olayı inceleme altına alan polis ekipleri genç kadının, botoks işlemi sonrasında öldüğünü tespit etmesi üzerine aralarında pratisyen bir hekimin de bulunduğu 5 kişi İzmir'de yakalayarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.