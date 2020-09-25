Gülay Uygun'un ağabeyi, kardeşinin öldüğü günü anlattı: Yüksek sesle bağırdım, kamyoncunun dediği erkek sesi benimdi

Ümit Köse, kardeşi Gülay Uygun'un ölü bulunduğu günle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Köse, "Yüksek sesle bağırdım, dağları inlettim. O bir kamyoncu bağlandı da, 'Orada bir erkek sesi vardı' diyordu ya, o beyaz araba da bizdik, erkek sesi de benim sesimdi" dedi.