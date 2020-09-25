Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 7 HDP'li vekil hakkında fezleke düzenlenecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014'te düzenlenen Kobani eylemleriyle ilgili, halen milletvekili olan HDP'li 7 isim hakkında fezleke düzenleneceğini belirtildi.

Açıklamada "Olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olan ve hâlen Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan (7) kişi hakkında, Anayasa’nın 83. Maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Fezleke düzenlenecektir" denildi.