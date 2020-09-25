Altun'dan Pelosi'ye: Askeri darbeler hariç, Türkiye’de en son ne zaman barışçıl olmayan bir iktidar değişimi yaşandı?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye "Askeri darbeler hariç, Türkiye’de en son ne zaman barışçıl olmayan bir iktidar değişimi yaşandı? Ve Türk demokrasisine yapılan bu saldırıları kimin desteklediğini hatırlıyoruz" tepkisini gösterdi.