Altun'dan Pelosi'ye: Askeri darbeler hariç, Türkiye’de en son ne zaman barışçıl olmayan bir iktidar değişimi yaşandı?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmek için "Türkiye’de değilsiniz” ifadesini kullanan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye tepki gösterdi.
Kişisel Twitter hesabında İngilizce olarak paylaşımlarda bulunan Altun, şunları kaydetti:
- "Sözcü Pelosi’ye soruyorum: Askeri darbeler hariç, Türkiye’de en son ne zaman barışçıl olmayan bir iktidar değişimi yaşandı? Ve Türk demokrasisine yapılan bu saldırıları kimin desteklediğini hatırlıyoruz.
- İç siyasette puan toplamak için Türkiye’ye saldırmak, Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırıdır. Amerikan siyasetinde ortaya çıkan; Türkiye’yi iç siyasi tartışmalara malzeme etmeye yönelik bu endişe verici çabaları, Cumhurbaşkanımızın Başkan Trump’la iyi ilişkilerine bir saldırı olarak görüyoruz.
- ABD'li siyasetçilere ve özellikle yöneticilere çağrımız, Türkiye gibi önemli bir NATO müttefikine saldırmayı bırakıp, bizimle anlamlı bir diyalog içine girmeleridir. Bu, hem ABD'nin kendi çıkarına hem de ikili ilişkilerin geleceğinin yararınadır."
The extremely complex regional and strategic matters require thoughtful conversations and serious dialogue not off-the-cuff comments that have no relation to reality.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 25, 2020
We invite Speaker Pelosi and others to change course for the sake of healthy relations of our countries.
Pelosi ne demişti?
ABD'nin yasama organı Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın seçimleri kaybederse görevi barışçıl bir şekilde teslim edip etmeyeceğiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınmasına "Sayın Başkan Kuzey Kore'de değilsiniz; Türkiye'de değilsiniz; Rusya'da değilsiniz: Suudi Arabistan'da değilsiniz. Burası ABD, burası bir demokrasi" diyerek tepki göstermişti.
Pelosi, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lider Kim Jong-un ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek göstererek, "Trump hükümetteki rolünü uzun süre uzatanlara özeniyor" ifadelerini de kullanmıştı.
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