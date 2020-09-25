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    KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 51 şüpheli yakalandı

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009251042914972-kpss-sorularinin-sizdirilmasi-sorusturmasinda-51-supheli-yakalandi/

    2011 KPSS sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 100 şüpheliden 51'i yakalandı.

    2011 KPSS'deki usulsüzlüklere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, soruları sızdırdıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda ikinci operasyon sabah erken saatlerde 40 ilde eş zamanlı olarak yapıldı.

    Haklarında gözaltı kararı verilen 100 şüphelinin yakalanması için harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden tespit edilen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

    Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 16'sının başka dosyadan tutuklu olduğu, 22'sinin farklı soruşturmalardan arandığı ve yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtıkları tespit edildi. Firari 12 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olup 2011 KPSS sınav sorularını ele geçirdikleri hususunda 40 ilde eş zamanlı operasyon yapılmış olup 51 şüpheli yakalanarak göz altına alınmıştır" denildi. 

    İtiraflar önemli rol oynadı

    Sınav soruşturmalarında daha önceden yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak bildiklerini soruşturmacı birimlerle paylaşan şüphelilerin ifadeleri yeni zanlıların tespitinde büyük rol oynadı.

    Öte yandan, aralarında Fethullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen'in de yer aldığı itirafçıların ifadeleri, terör örgütünün soruları nasıl sızdırdığını ve üyelerin vicdanlarını rahatlatmak için nasıl kandırdıklarını ortaya koydu.

    İtiraflarda örgüt yöneticilerinin soruları verdiği kişileri ikna etmek için "Bu size hizmetin bir lütfu, yanlış bir şey yapmıyorsunuz, sizin gibi insanların daha iyi yerlerde olması lazım. Kurumlarda çok yoruluyorsunuz, daha iyi hizmet edebilecek ve daha çok vakit bulabilecek yerlerde çalışmanız lazım." şeklindeki ifadeleri de kayıtlara geçti.

    Sınav operasyonlarını düzenleyen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları, son operasyonda haklarında gözaltı kararı verilenlerin 2010-2014 dönemindeki KPSS, KPDS, ALES ve YDS sınavlarında da şüpheli olduklarını ortaya çıkardı.

    Çalışmalarda, operasyonun hedefindeki 100 şüpheliden, aralarında 14 mahrem imamın da bulunduğu 61'inin 2010 KPSS soruşturmasının da zanlısı olduğu tespit edildi.

    Gözaltına alınan kişiler arasında 2010 KPSS soruşturması kapsamında yakalanan ve FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kuzeninin eşi olarak bilinen Sahure Öksüz'ün de bulunduğu öğrenildi.

    İlk operasyonda 83 gözaltı

    2011 KPSS soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Kasım 2019'da düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 122 şüpheliden 83'ü gözaltına alınmıştı.

    Şüphelilerden 13'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 70 şüpheliden 8'i tutuklanmış, 62'si hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.

    Etiketler:
    FETÖ, KPSS, KPSS
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