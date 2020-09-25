Muharrem İnce: CHP’nin adayı içime sinerse aday olmam

Memleket Hareketi'ni sürdüren Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında gazeteci Fikret Bila'ya yaptığı açıklamada "Önce CHP’nin adayına bakacağım. İçime sinen bir aday olursa o zaman ben niye aday olayım? Onun kazanması için çalışırım" dedi.

‘Millet İttifakı'nın Geleceği’ başlıklı yazının ardından Muharrem İnce’nin kendisini aradığını ifade eden gazeteci Fikret Bila, o konuşmalarının ayrıntılarını T24’teki köşesinde kaleme aldı.

İnce’nin “Yazınızda, iktidarın benim parti kurup CHP'yi bölmemi beklediğini ifade etmişsiniz. Buna itiraz ediyorum. Çünkü parti kursam da bunun sonucu CHP'yi bölmek olmaz. Ben size sorayım, ben parti kurarsam CHP'yi nasıl bölerim?” dediğini aktaran Bila, şunları kaydetti:

“"Örneğin" diyerek şu yanıtı verdim:

- "Siz parti kurarsanız, doğal olarak desteğiniz büyük ölçüde CHP tabanından olur. Diyelim ki Millet İttifakı içinde yer almadınız ve partiniz seçimlere tek başına girdi ve barajı aşamadı. O zaman CHP tabanından size verilmiş oylar CHP’yi bölmüş olmaz mı?"

"Hayır" dedi İnce:

- "Benim kuracağım parti CHP’yi bölmez. Çünkü ben Millet İttifakı’ndan ayrılmam. Eğer parti kurarsam seçime Millet İttifakı içinde giderim. Herhalde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, diğer partilerle yaptığı ittifakı benim kuracağım partiyle de yapar. Ben Millet İttifakı’ndan ayrılmıyorum ki? Bu nedenle eğer parti kurarsam bu partinin Millet İttifakı içinde seçime girmesi sonuç olarak oyları bölmez, aksine ittifakın oylarını artırır. Ben Cumhur İttifakı’na gitmiyorum ki."

İnce’ye, "Daha önce 'ben cumhurbaşkanı adayıyım' demiştiniz. Parti kursanız da kurmasınız da cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" diye sordum.

Şu yanıtı verdi:

- Önce CHP’nin adayına bakacağım. CHP kimi aday gösteriyor, benim için önemli. Aday CHP’li mi değil mi? Eğer içime sinen bir aday olursa o zaman ben niye aday olayım? İçime sinen bir aday olursa elbette onun kazanması için çalışırım."

Bu yanıttan birkaç sonuç çıkarmak mümkün. Birincisi, Muharrem İnce, CHP’nin kendisini cumhurbaşkanı adayı göstermesi olasılığını yok saymıyor. İkincisi, eğer CHP’li bir aday gösterir ve bu aday İnce’nin içine sinerse cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünmüyor. Üçüncüsü, eğer CHP’li olmayan birini aday gösterirse, bu durumda İnce cumhurbaşkanı adayı olmaya kararlı.

İnce, parti kurup kurmayacağı konusunda da kesin bir karar belirtmiyor. Kurması halinde izleyeceği yolu belirtiyor.

Bu konuda ısrarla söylediği, parti kurması halinde Millet İttifakı içinde yer alacağı, bu nedenle matematik olarak CHP’yi veya ittifakı bölmesinin söz konusu olmadığı.

‘Katılım yüksek olunca Erdoğan’ın birinci turda kazanması zor olur’

İnce’ye "Parti kurmaz ancak cumhurbaşkanı adayı olursanız bu, seçimi nasıl etkiler" sorusunu da yönelttim.

Yanıtı şu oldu:

"Önce şunu söylemek isterim ki birinci turda çatı aday çıkarmak matematik bilmemektir. Bence birinci turda ne kadar çok aday olursa o kadar iyi olur. Katılım yüksek olur. Katılım yüksek olunca da Tayyip Erdoğan’ın birinci turda kazanması zor olur. Seçimin ikinci tura kalması olasılığı artar. Ben cumhurbaşkanı adayı olursam ve ikinci tura kalacak oyu alamazsam, ikinci turda elbette CHP’nin, Millet İttifakı’nın adayını desteklerim. Eğer ben parti kurmadan aday olursam da o zaman seçmene, 'Cumhurbaşkanlığında bana, milletvekili seçiminde CHP’ye oy verin' derim."

İnce’nin sözlerinden, cumhurbaşkanlığına aday olmak ve parti kurmak konusundaki kararını CHP’nin çıkaracağı cumhurbaşkanı adayının kim olacağını gördükten sonra karar vereceği anlaşılıyor.”