Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran: Kovid-19 testim pozitif çıktı

Kontrol için yapılan tetkikler sonucu #Covid19 testim pozitif çıktı. Evde karantina altına alındım. Durumum iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Tüm vatandaşlarımızdan temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmelerini özellikle rica eder, dua eder, dua beklerim.