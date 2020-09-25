Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran: Kovid-19 testim pozitif çıktı

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını duyurdu. Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Baran, şunları söyledi:
"Durumum iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Tüm vatandaşlarımızdan temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmelerini özellikle rica eder, dua eder, dua beklerim."
Kontrol için yapılan tetkikler sonucu #Covid19 testim pozitif çıktı. Evde karantina altına alındım. Durumum iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Tüm vatandaşlarımızdan temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmelerini özellikle rica eder, dua eder, dua beklerim.— Gürsel Baran (@GurselBaran) September 25, 2020
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