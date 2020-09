Bakan Kurum'dan deprem açıklaması: Riskli binalarda oturmayalım, enkaz altında can aramak istemiyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, dün İstanbul'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin " 5 yıllık süreç içerisinde 1,5 milyon konutun acil dönüşümünü yapacağız. Vatandaşımıza bir kez daha duyurmak gerekirse riskli binalarda oturmayalım. Enkaz altında can aramak istemiyoruz. Gelin, bu noktada biz her türlü iş birliğine hazırız" dedi.

Kurum, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret eden Bakan Kurum, daha sonra bir otelde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti. Bakan Kurum'un yanı sıra Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yapılan İl Değerlendirme Toplantısı'nda Şırnak'ta yapılan çalışmalar ve projeler ele alındı.

'Şırnak, Cudi'de yamaç paraşütü, uçurtma etkinliğinin yapıldığı bir il haline geldi'

Toplantının ardından açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak'ta önemli çalışmaların yapıldığını anlattı. Terör olayları nedeniyle bir dönem Şırnak'ta göç olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, bugün tersine göç oluştuğunu söyledi. Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Bugün Hz. Nuh'un şehrinde, Hz. Nuh'un hemşehrileriyle bir araya geldik. Şırnak, ne yazık ki terör olayları sebebiyle çukur olaylarından çok ciddi zarar gördü. Hem şehrimiz hem de vatandaşımız bu noktada çok önemli mücadeleler verdiler. Hamdolsun bugün terörün bütün izlerini ortadan kaldırmak suretiyle şehrimiz bambaşka bir hüviyete kavuştu. Hepimiz artık yeni Şırnak'ı konuşuyoruz. Bugün Edirne'de, Antalya'da nasıl bir yaşam sürdürülüyorsa Şırnak'ta da aynı yaşamı, aynı kaliteyi, aynı standartları olan çalışmaları tüm ekibimizle sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Terör olayları sebebiyle Şırnak'ta göç olmuştu. Şimdi ise projemizin bitmesi sebebiyle buradaki yaşam kalitesinin yükselmesi sebebiyle tersine göç başladı. Şırnak'taki nüfusumuz artmaya başladı. Bu çok önemli bir süreçtir. Bu süreçte hem dünyaya hem de terör örgütüne Şırnaklılar net bir mesaj vermiştir. Bu bölgede kalkınmayı, turizmi canlandıracak her türlü adımı da kararlı bir şekilde atmaktayız. Bugün şehrimizde kültürel, sportif her türlü faaliyetlerin yapıldığı etkinlikler yapılıyor. Şırnak, Cudi'de yamaç paraşütü, uçurtma etkinliğinin yapıldığı bir il haline geldi. Vatandaşımız burada mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaktadır. Şırnak merkez ve ilçelerine toplamda 10 bin 155 konutun yapımı başlatıldı. Bu konutların tamamını 2 gün sonra vatandaşımıza teslim edeceğiz. Bu kapsamda Şırnak'a 6 milyar lira yatırım yaptık. Çok kısa zamanda terörün izlerini yok edecek çalışmalar yapılmış ve vatandaşımızın hizmetine sunuldu. O süreçte Şırnaklı vatandaşlarımızı başka yerde misafir ettik. Onlara 573 milyon lira hem kira hem de taşıma yardımı verdik. Projelerimiz bittiğinde Şırnak çok daha güzel, yaşanabilir bir hale kavuşacaktır."

'Şırnak ve Cizre'ye Millet Bahçesi'

Bakan Kurum, Şırnak merkez ve Cizre ilçesinde Millet Bahçesi'nin kurulacağını ifade ederek, "Millet Bahçesi projesi kapsamında Şırnak'a 120 bin metrekarelik alanda millet bahçesi yapıyoruz. Aralık ayında TOKİ tarafından ihalesi yapılacak. Yine Cizre ilçesinde de millet bahçesi projemiz var. Bu kapsamda belediyemize gerekli maddi desteği sağladık. Cizre ilçesindeki tarihi surlarımız var. Surlarımızın etrafını korumak amacıyla koruma bandı içinde kalan vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlara taşımak, onların rızasıyla birlikte bu dönüşüm sürecini yönetmek istiyoruz. Şırnak merkezde şehir içi ulaşım ihtiyacını karşılayacak 4 otobüsü belediyemize hibe ediyoruz. Cizre'de Nuh peygamberimizin türbesinin etrafından çevre düzenlemesini yapacağız" dedi.

Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocaklarının kirli suyunun, Dicle Nehri'ne akan ve bir dönem su samurlarının yaşadığı Nerdüş Deresi'ni kirletmesi konusuna da değinen Bakan Kurum, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 6 işletmenin kapatıldığını söyledi. Nerdüş Deresi'nde denetimlerin yapıldığını anlatan Bakan Kurum, "Nerdüş Deresi kirliğiyle ilgili haziran ayında bakanlığımız ekiplerince denetimler yapıldı. Mevzuata aykırı işletmeye 88 bin lira para cezası kesildi. Yine 3 gün önce gelen ihbar üzerine bakanlığımızın ekipleri denetimlerini yaptı. O bölgede 9 kömür ocağı var. 6'sının faaliyeti mevzuata aykırı oldukları için durduruldu. Denetimlerimizi yapıyoruz. Kapatma cezası dahil mevzuata aykırı tüm işletmeleri durduracağımızı, gerekli cezai işlemleri yapacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'Deprem, terör kadar tehlikeli'

Bakan Kurum, dün İstanbul'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede, depremin terör kadar tehlikeli olduğuna vurgu yaptı. Bakan Kurum, "İstanbul'da beklenen depreme ilişkin dün bir deprem yaşadık. Bugün Şırnak'ta bu mesajı vermek de önemli, deprem, terör kadar tehlikelidir. Bu noktada biz Türkiye olarak nüfusumuzun yüzde 70'i deprem bölgesinde yaşıyoruz. Bu konuda bugüne kadar çok önemli adımlar attık. Yapmamız gereken birçok proje var. Bakanlık olarak bir hedef ortaya koyduk. Önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde 1,5 milyon konutun acil dönüşümünü yapacağız. Bunun merkezi İstanbul'dur. İstanbul'da bütün ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hemen hemen her ilçemizde projemiz var. Acil öncelikli dediğimiz alanların dönüşümünü sağlamak noktasında çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Bu noktada vatandaşımıza bir kez daha duyurmak gerekirse riskli binalarda oturmayalım. Enkaz altında can aramak istemiyoruz. Gelin, bu noktada biz her türlü iş birliğine hazırız. Her türlü projeye destek vermeye hazırız. İnşallah kararlı bir şekilde şehirlerimizi depreme hazır hale getireceğiz" dedi.