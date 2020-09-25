MHP'li Akçay: CHP, Kandil, Pensilvanya ve HDP’nin uydusu haline gelmiştir

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, gündeme ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Toplumsal Mutabakat ve Ortak Akıl Heyeti Komisyonu kurulması için TBMM İçtüzük Değişiklik Teklifi verdiğini hatırlattı.

Söz konusu teklifle köy koruculuğunun kaldırılmak istendiğini ifade eden Akçay, 'terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretleri asan, taşıyan, slogan ve ses cihazı ile yayımını yapanlara, terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya övenlere, terör örgütünün propagandasını yapanlara verilen cezanın' kaldırılmasının hedeflendiğini de kaydetti.

Akçay şunları söyledi:

"Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen ve yönetenlere verilen hapis cezası , para cezasına çevrilmektedir. Halkı suç işlemeye teşvik edenlere verilen hapis cezası, para cezasına çevrilmektedir. Terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayarak bu kişileri hedef gösterenlere verilen hapis cezası kaldırılmaktadır.

, para cezasına çevrilmektedir. Halkı suç işlemeye teşvik edenlere verilen hapis cezası, para cezasına çevrilmektedir. Terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayarak bu kişileri hedef gösterenlere verilen hapis cezası kaldırılmaktadır. Teröristleri ihbar edenlerin hüviyetlerini açıklayanlara veya yayınlayanlara verilen hapis cezası kaldırılmaktadır. Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını, devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişilere verilen hapis cezasını kaldırmaktadır. Cezaevlerinde terör örgütlerinin sloganlarını atanlara verilen ceza kaldırılmaktadır."

Daha önce HDP'nin Tarihsel Hakikatler ve Yüzleşme Komisyonu yasa teklifi verdiğini anımsatan Akçay, şunları söyledi: