TBMM Başkanı Şentop'tan Nancy Pelosi'ye tepki

Şentop, Türkiye'nin 144 yıllık parlamento ve anayasa geleneğiyle, dünyanın en köklü demokrasilerinden birisi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi, Türkiye'yi ABD'deki iç siyasi hesaplaşmalarında kullandığı sakil dilin konusu ve muhatabı haline getirerek ülkemizle ilgili cahilane ve saygısız nitelendirmelerde bulunmasından dolayı esefle kınıyorum.

Türkiye, 144 yıllık parlamento ve anayasa geleneğiyle, dünyanın en köklü demokrasilerinden birisidir. Türkiye, 100 yıl önce işgali sona erdiren Millî Mücadelesi'ni bile Meclis idaresinde ve millî iradeye dayanarak yürüten bir devlettir.

Nancy Pelosi, demokrasi hassasiyeti konusunda samimî ise, kullanışlı diktatörleri ve darbeci generalleri meşru liderlere tercih eden ve Türkiye dâhil birçok ülkede darbelere destek veren ABD politikalarının hesabını dünya halkları önünde vermelidir.

N.Pelosi ve türdeşi politikacılara, başka ülkelere, hususen Türkiye’ye saldırarak seçim kampanyası yürütmemelerini; ikiyüzlü bazı Batılı politikacılar tarafından itibarsızlaştırılmış ‘demokrasi’ kavramına sığınmadan politika yapılabileceğini öğrenmelerini tavsiye ediyorum.

1/4. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi, Türkiye'yi ABD'deki iç siyasi hesaplaşmalarında kullandığı sakil dilin konusu ve muhatabı haline getirerek ülkemizle ilgili cahilane ve saygısız nitelendirmelerde bulunmasından dolayı esefle kınıyorum. — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 25, 2020

​​Pelosi ne demişti?

ABD'nin yasama organı Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın seçimleri kaybederse görevi barışçıl bir şekilde teslim edip etmeyeceğiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınmasına "Sayın Başkan Kuzey Kore'de değilsiniz; Türkiye'de değilsiniz; Rusya'da değilsiniz: Suudi Arabistan'da değilsiniz. Burası ABD, burası bir demokrasi" diyerek tepki göstermişti.

Pelosi, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lider Kim Jong-un ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek göstererek, "Trump hükümetteki rolünü uzun süre uzatanlara özeniyor" ifadelerini de kullanmıştı.