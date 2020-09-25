Mahkeme itirazı reddetti: Halk TV ekranı 5 gün kararacak

Halk TV ekranı 5 gün karartılıyor



Cezanın gerekçesi de şu: Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı yayın yapmak...#halktv5günkarartılıyorhttps://t.co/8TKDW0bkZX pic.twitter.com/IfL0nO67Al