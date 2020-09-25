TBB, İstanbul'da ikinci baro için yetki belgesini verdi

'Çoklu baro' düzenlemesi sonrası İstanbul'da 2 No'lu baro için 2 bin imza toplayarak Türkiye Barolar Birliği’ne başvuru yapan yeni baronun kurucular kurulu üyeleri, kuruluş yetki belgesini Metin Feyzioğlu’ndan aldı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), İstanbul 2 No'lu Baro’nun kurulması için yetki belgesini verdi. TTB Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu, kuruluş yetki belgesini İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu üyeleri Necati Ceylan, Niyazi Paksoy, Cavit Tatlı ve Şengül Karslı’ya teslim etti.

Niyazi Paksoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "2000'i aşkın imza ile İstanbul Yeni Baro kuruluş başvurumuz Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından kuruluş yetki belgesi kurucular kurulumuza takdim edilmiştir" ifadelerini kullandı.

2000’i aşkın imza ile İstanbul Yeni baro kuruluşu için TBB Başkanlığına dün yapmış olduğumuz başvuru Barolar Birliği yönetim kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu gün kuruluş yetki belgesi Başkan Metin Feyzioğlu tarafından Yeni Baro kurucular kurulumuza takdim edilmiştir. pic.twitter.com/FyADeCpWkt — Av. Niyazi Paksoy (@AvNiyaziPaksoy) September 25, 2020

İstanbul 2 No'lu Baro'nun kurucular kurulu üyeleri Niyazi Paksoy, Necati Ceylan, Şengül Karslı ve Cavit Tatlı, 2 binin üzerinde avukatın imzasını ve kuruluş dilekçesini Türkiye Barolar Birliğine teslim ederek, ikinci baro kurulması için başvuru yapmıştı.

Karslı, "Yeni baronun tüzel kişiliğini oluşturmak üzere Türkiye Barolar Birliğinden yetki verilmesini beklemekteyiz. Takibinde gerçekleştireceğimiz genel kurulla birlikte yeni baromuz tüzel kişilik kazanmış olacaktır" şeklinde konuşmuştu.