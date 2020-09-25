Kayıt
21:20 25 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Koca: Bu dönemde Türkiye genelinde daha sert tedbirler almak gibi bir yaklaşımımız yok

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1473)
    0 89
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/19/1042915924_0:12:1200:687_1200x675_80_0_0_1dc0210af9f5db77e7a24d78728b5e27.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009251042915857-koca-bu-donemde-turkiye-genelinde-daha-sert-tedbirler-almak-gibi-bir-yaklasimimiz-yok/

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere dair değerlendirmelerde bulundu. "Bu dönemde Türkiye genelinde daha sert tedbirler almak gibi bir yaklaşımımız yok" diyen Koca, ABD Büyükelçisi Satterfield'ın "Türkiye, ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor" şeklindeki açıklamasına da yanıt verdi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da gerçekleştirdiği toplantıların ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

    Son haftalarda virüsün yayılım gösterdiğini, hastanelerde tedavi edilmesi gereken hasta sayısının endişe verici şekilde yükseldiğini belirten Koca, buna bağlık olarak ağır hasta sayısında da artış yaşandığını kaydetti. 

    Koca, salgının alevlendiği zaman tüm dünyada birden alevlendiğini belirterek şunları kaydetti:

    • "Koronavirüs sebebiyle tedavi gören insan sayısı 6.5 milyona, hayatını kaybeden insan sayısı 1 milyona yaklaşmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, ülkeleri daha etkin mücadeleye davet etmektedir. Bilim Kurulumuzun bu aylarla ilgili uyarılarını sizlerle birçok kez paylaştım. Korona karşı aldığımız tedbirleri uygularsak gribe karşı da korunmuş oluruz.
    • Grip bildiğiniz gibi ateş, kas ve eklem ağrıları, kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir hastalıktır. Koronavirüsün de belirtileri aynıdır. Hasta şüphelisi bu sebeple artacaktır. Karşımızda şimdi 2 virüs var. Bunları yenecek 3 savunmamız bulunuyor. Maske, mesafe ve temizlik. Bulaşıcı hiçbir hastalığı hafife almayın, söz konusu koronavirüs ise asla hafife almayın. Virüs size güç yettiremeyebilir ama sizden bulaşan virüs, o insanın hayatını alt üst eder, bir nefese muhtaç eder.

    • 1 milyon 100 bini aşkın sağlık çalışanımız bulunuyor. Bu gücü ayakta tutmak salgınla mücadelenin altın kurallarından biridir, omuzlarındaki yükü azaltın. Yaşadığımız ve tekrarlanan şiddet olaylarıyla ilgili, şiddet karşısındakine zarar verir ama failini ruhen küçültür. İnancıma göre bu toplum sağlık çalışanına şiddet göstereni dışlar.

    • Kullandığımız ilacın durumu ciddi hastalardaki ölüm oranını yüzde 30 düşürdüğünü göstermektedir. Kurallara ihmalsiz uymak, virüse karşı birbirimize teminat vermektir. Felaket tellallığı yapanlara ise maskemizin altından gülebiliriz.
    • Tünelin ucunun göründüğünü bilerek, sıkı tedbirle salgından çıkalım. Çok değil az yolumuz kaldı. Bizlerin de görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalıştığımıza inanın. Günlük test sayımız 110 binin üzerinde, bu test sayısı bazı ülkelerin haftalık test sayısıdır
    • İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde illerimiz hıfzıssıhha kurullarıyla aldığımız yerel uygulamalar var. Gün boyunca Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu, Sinop'un salgınla mücadelede geldiği noktayı, personel ve yatırım ihtiyaçlarını gözden geçirdik. Samsun geçtiğimiz dönemde yükselişteydi. Son bir haftada 3'te 1 oranında düşüş sağlandı. Amasya'da vaka sayısında düşüş oranı %40. Ordu'da vaka sayımızda %30, Sinop'ta ve Tokat'ta %50 düşüş görüyoruz.
    • Bugüne kadar Türkiye olarak bir çözümsüzlükle karşı karşıya kalmadık. Samsun'da erişkin yatak oranı %62, yoğun bakım doluluk oranı %77 solunum cihazı %40. Amasya erişkin yatak oranı %40, yoğun bakım doluluk oranı %75, solunum cihazı %64. 36 yoğun bakım daha ilave ediyoruz. Çorum erişkin yatak oranı %47, yoğun bakım doluluk oranı %60, solunum cihazı %41. 27 yoğun bakım yatağı ilave ediyoruz. Ordu erişkin yatak oranı %38, yoğun bakım doluluk oranı%69, solunum cihazı %40. 76 yatak daha ilave ediyoruz.
    • Sinop erişkin yatak oranı %43, yoğun bakım doluluk oranı %71, solunum cihazı %59. 19 yatak daha ilave ediyoruz. Tokat erişkin yatak oranı %43, yoğun bakım doluluk oranı %79, solunum cihazı %76. 18 yatak daha ilave ediyoruz. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı %51, yoğun bakım doluluk oranı %68, solunum cihazı doluluk oranı %33.
    • Filyasyon ekiplerimiz 783 bin 500 kilometre karede virüsün izini sürüyor. Yeni takviyelerle 11 bin 897 kişiye ulaştı. 6 ilimizin her birinde filyasyondaki gücümüzü daha da artırıyoruz. Samsun'da 175, Amasya'da 54, Çorum'da 122, Sinop'ta 39, Tokat'ta 100 filyasyon ekibimiz sahada. Yatırım ve planlamalar devletimizin uzak görüşlü, ilerici sağlık politikasının meyveleridir. Şehirlerin şehir hastanesi hayalleri bir bir gerçek olmakta.
    • Sayın Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği şehirleri bir bir gerçekleştiriyoruz. Samsun'a 1000 yataklı şehir hastanemizin ilavesi yapılmıştır. Yakında temeli atılıp inşaatına başlayacaktır. Bu hastane gurur vesilesi, şehrin nişanesi olacak. Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatına devam ediyoruz.
    • Vezirköprü, Kavak, 19 Mayıs Devlet Hastanemizi bu yol tamamlayacağız. Çorum'da ikinci basamak sağlık tesisi altyapımız iyi bir noktada. Erol Olçok Eğitim Hastanemiz yeni yerine taşınmıştır. Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin projelerine başlıyoruz. Sinop'ta geçen yıl yeni hastanemizi hizmete aldık. Erfelek hastanesinin ihalesini yapacağız. Türkeli Hastanesi'nin arsa tahsisi tamamlandı.
    • Ordu'da sağlık altyapımızın eksikliklerinin tamamlanması için çalışıyoruz. Şehir hastanesinin projelerini tamamlamak üzereyiz. Üniversite içinde yapacağımız şehir hastanesi uygulama ve eğitim hastanesine uygun hazırlanmıştır. Akkuş ilçe devlet hastanemizi en kısa sürede tamamlayacağız.
    • Amasya'da Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanemiz yükü çekmektedir. 600 yataklı hale getirilmesi için ek yatırım tekliflerini yapmış bulunuyoruz. Tokat Turhal Devlet Hastanesi'ni hizmete sunmuş olduk. Çok sayıda aile sağlığı merkezi, 112 acil sağlık istasyonu, yatırım istasyonu inşaatları devam etmektedir."

    Koca, açıklamalarını noktaladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    ABD Büyükelçisi Satterfield'a yanıt: Türkiye, eski Türkiye değil

    • "(ABD'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield'ın Türkiye ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor, şirketler satışı durdurabilir' iddiası) Sayın Büyükelçinin yaptığı açıklamayı talihsiz buluyorum. Bu dönemde özellikle Maliye Bakanlığımız dahil olmak üzere üniversite hastanelerimiz ve bakanlığımızın bu anlamda ilaç ve tıbbi malzemeyle ilgili eskiden beri gelen ödeme sorununu çözmek üzerine bir yaklaşım içinde oldu. Bugüne kadar olan borçları bir takvime bağlayarak ödeme planı yapılması istendi. Bununla ilgili görüşmelere başlandı. İlaçla ilgili genel anlamda bir sorun olmadığını söylemek istiyorum. Bu süreçte ilgili firmalarla görüşüldüğü dönemlerde de ödeme planı yapılması istendiği dönemde sayın büyükelçinin bu şekilde açıklaması talihsiz olmuştur. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bilmelerini hatırlatmak istiyorum.
    • (Okullarda vaka durumu) Vaka sayısında, eğitim alan öğrenciler açısından söylüyorum, herhangi bir artışın olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye genelinde, 3-4 il dışında, vaka sayılarında önemli oranda düşüş olduğunu ifade etmek istiyorum. Demin 6 ildeki düşüş oranını ifade ettik. Şu dönemde ayrıca vaka sayısının düşmekte olduğunu, şu anda önemli bir sorun yok. Önümüzdeki haftalarda Bilim Kurulu değerlendirme yaparak kademeli geçişle ilgili önerisini sunacaktır.
    • (Sağlık personeli alımı olacak mı?) Bu dönemde açılan hastaneler oldu ve açılacak hastaneler de var. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde alınabilecek personelin ne kadar olacağı, ne zaman alınması gerektiğiyle ilgili bir açıklama olacak. Yani bu yıl alım için çıkmış olacağız.

    'Mesafe ve maske denetimini önümüzdeki aylarda daha sıkı bir şekilde yapmamız gerekiyor'

    • (Yeni tedbirler alınacak mı?) Özellikle şu dönemde ilave daha sert tedbirler almak gibi bir yaklaşımımızın olmadığını söyleyebilirim. Şu an aldığımız tedbirlerle vaka sayısının giderek düşmeye başladığını ifade etmiştim. Bu yer yer bazı illerimizde artış söz konusu olduğunda il hıfzıssıhha kurullarımız bu kararları alabilme yetkisine sahip. Şu an Türkiye genelinde ilave bir yasak düşünülmüyor. Ama özellikle şu dönemde bizim tedbirlere uyumumuz son derece önemli.
    • Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde bir araya gelişlerin, kapalı ortamlarda fazla olmasıyla viral vakaların artacağını biliyoruz. Önümüzdeki aylar bu etkinin azalabilmesi, bulaşın azalabilmesinin en önemli engellerinden birisi mesafe ve maske olacak. Mesafe ve maskeyi önümüzdeki aylar daha hassasiyetle, yaygın bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Bununla ilgili ceza dahil olmak üzere bazı önlemler devreye girmiş durumda. İlave olarak HES kodunu biliyorsunuz. Bizim bütün vakalarımız HES sisteminde yer alıyor. Pozitif ve temaslıların hareketini engellemek, izolasyonlarını sağlamak noktasında birçok alana girişte HES uygulaması yaygınlaşabilir ve yaygınlaştırmak istiyoruz."
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1473)
    Etiketler:
    Sağlıkta şiddet, Sağlık çalışanı, Tedbir, Kısıtlama, Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs testi, Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Magawa'nın bir tenis kortunu 20 dakika içinde tarayabileceği belirtilirken, bir insanın bu görevi metal detektörle yapması bir gün ila 4 gün arasında sürebileceği ifade ediliyor.
    Mayın avcısı sıçan Magawa altın madalya ile ödüllendirildi
    Karikatür
    Salgınla mücadeledeki başarısızlık Netanyahu’nun puanını aşağı çekiyor
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet