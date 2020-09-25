İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, İstanbul'daki hastane doluluk oranını açıkladı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, salgının gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, ''En yüksek seviyeyi Nisan'da gördük'' diyerek şu an başarılı bir noktada olduklarını söyledi. İstanbul'daki hastane doluluk oranını da yüzde 50-55 bandı olarak belirterek grip ve zatürre aşılarına da değindi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, NTV'nin sorularını yanıtladı.

Kemal Memişoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

-En yüksek seviyeyi Nisan'da gördük. Bugünün 4-5 katı kadar yüksek vakala vardı. Kısıtlamalar ve etkin mücadelerle başarılı bir noktaya geldik. Yeni vaka artış hızında düşüş var.

İstanbul'da hastane doluluk oranı

-Kapasitemizinin yaklaşık yüzde 50-55 bandındayız.

-Karantinadan kaçanları da iki yurtta misafir ediyoruz.

Sağlık çalışanlarına saldırılar

Sağlık çalışanları olarak saldırıya uğrasak da hizmete devam edeceğiz.

Grip ve zatürre aşıları

-65 yaş üstü için aile sağlığı merkezlerinde aşılarımız var. Onun içinde eczanelerimize gerekenler sağlanacak. Bir eksiksik görülürse de lütfen bize iletsinler.