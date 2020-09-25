İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, İstanbul'daki hastane doluluk oranını açıkladı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, NTV'nin sorularını yanıtladı.
Kemal Memişoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:
-En yüksek seviyeyi Nisan'da gördük. Bugünün 4-5 katı kadar yüksek vakala vardı. Kısıtlamalar ve etkin mücadelerle başarılı bir noktaya geldik. Yeni vaka artış hızında düşüş var.
İstanbul'da hastane doluluk oranı
-Kapasitemizinin yaklaşık yüzde 50-55 bandındayız.
-Karantinadan kaçanları da iki yurtta misafir ediyoruz.
Sağlık çalışanlarına saldırılar
Sağlık çalışanları olarak saldırıya uğrasak da hizmete devam edeceğiz.
Grip ve zatürre aşıları
-65 yaş üstü için aile sağlığı merkezlerinde aşılarımız var. Onun içinde eczanelerimize gerekenler sağlanacak. Bir eksiksik görülürse de lütfen bize iletsinler.
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