Türkiye'de koronavirüsten 73 can kaybı: Bugünkü vaka sayısı 1665

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 73 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1665 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 7 bin 858'e, vaka sayısı 311 bin 455'e yükseldi.