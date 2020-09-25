Türkiye'de koronavirüsten 73 can kaybı: Bugünkü vaka sayısı 1665

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 885 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1665 kişiye hastalık tanısı konuldu. 73 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1601 oldu.
Son 24 saatte 1318 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 273 bin 282'ye yükseldi.
Koca: Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum" açıklamasını yaptı.
Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 25, 2020
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