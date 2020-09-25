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    'Bakan Albayrak ve ailesine hakaret' soruşturması: İki ayrı iddianame ile 6 yıl hapis istendi

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009251042915962-bakan-albayrak-ve-ailesine-hakaret-sorusturmasi-iki-ayri-iddianame-ile-6-yil-hapis-istendi/

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan şüpheli Mehmet Fatih K.’ya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iki ayrı iddianamede, şüphelinin iki ayrı suçtan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak’ın doğum yapması dolayısıyla Twitter’da, ’Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4’üncü evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra’ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" şeklinde paylaşım yapmıştı. Bakan Albayrak’ın paylaşım yapmasının ardından Albayrak ve ailesi hakkında hakaret içerikli yorumlarda bulunan kişilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştı.

    ​Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da ikamet ettiği tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, gözaltına alınan şüphelilerden 2’si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 1’i tutuklama, 1’i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Mehmet Fatih K., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    'Bütün paylaşımlarımdan pişmanım'

    İfadesinde Twitter hesabının kendisine ait olduğunu belirten şüpheli Mehmet Fatih K., “Bu hesabı sadece ben kullanmaktayım. Şifremi benden başka bilen kimse yoktur. İçinde bulunduğumuz dönemde Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) çalışmaktaydım. Arada sırada Twitter’a girdiğimde gündemi takip ediyordum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dair şahsi bir problemim yoktur. Gündem dolayısıyla bazen bu tip paylaşımlarda bulunabilirim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelik yapmış olduğum paylaşım, memleketimde kullanılan yöresel bir sözdür. Bütün paylaşımlarımdan pişmanım” demişti.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iki ayrı iddianame hazırlandı. Şüphelinin, Berat Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımları olduğu tespit edilen şüpheli hakkında hazırlanan bir diğer iddianamede ise, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

    Savcılıkça hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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