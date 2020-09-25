CHP'li İlhan Cihaner'den liderlere çağrı: HDP'yi ziyaret etmek hayati bir müdahale olacaktır

Cihaner, CHP lideri Kemal Kılıçdoğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a "HDP’yi ziyaret ederek hukuksuz gözaltıları kınamanız; siyasete, barışımıza, birliğimize sahip çıkmanız, olası ittifakların halka mâl edilmesi için hayati bir müdahale olacaktır" diye seslendi.
Cihaner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:
"TBMM’ye çağrımızdır: Sayın @kilicdarogluk @meral_aksener @T_Karamollaoglu @erkbas Darbe pratiğine karşı HDP’yi ziyaret ederek hukuksuz gözaltıları kınamanız; siyasete, barışımıza, birliğimize sahip çıkmanız, olası ittifakların halka mal edilmesi için hayati bir müdahale olacaktır."
TBMM’ye çağrımızdır:— İlhan Cihaner (@ilhancihaner) September 25, 2020
Sayın @kilicdarogluk @meral_aksener @T_Karamollaoglu @erkbas
Darbe pratiğine karşı HDP’yi ziyaret ederek hukuksuz gözaltıları kınamanız; siyasete, barışımıza, birliğimize sahip çıkmanız, olası ittifakların halka mal edilmesi için hayati bir müdahale olacaktır
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