'Selefi dernekler silahlanıyor' diyen Cübbeli Ahmet'in ifadesi 3 saat sürdü

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, selefi derneklerin silahlandığı iddiasıyla ilgili olarak savcılıkta verdiği ifadenin 3 saat sürdüğü öğrenildi.

"Selefi dernekler silahlanıyor" şeklindeki iddiasıyla ilgili olarak bilgisine başvurulan Ahmet Mahmut Ünlü, dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Hürriyet'te yer alan habere göre Ünlü'nün ifadesi 3 saat sürdü.

Ne olmuştu?

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ünlü, 9 Eylül'de CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Türkiye'de 2 bin selefi derneğin bulunduğunu, bu grupların silahlandığını ve ayaklanma çıkarma planı yaptıklarını iddia etti.

Ünlü, özetle şunları söyledi:

"Bu selefi yapılanmaya ben 3-4 kez konuşma yaptım. 2 bin dernek var. Bu dernekler silahlanıyor. Şahıslar pompalı mompalı. Silahlanmayı engelleyin. İç savaş hazırlanıyor. Özellikle Batman-Adıyaman tarafında. Oradaki selefi akımla, Batman tarafında Şii tarafının çatışması hazırlanıyor. Barut gibi. Pompalı alımlarıyla, izinli, internetten bile satılır şekilde bu silah yayılıyor. Yarın bu işin önüne varamayız. Biri 'Şeyhim' diye cihat ilan edecek, öteki 'Mehdiyim' diye çıkın diyecek. Birbirini öldürmek zorunda kalır bu Müslüman millet. PKK’dan ümidi kesildi diye, şu Selefi hortlatması. İzmir’de kaynıyor. İnsanları ölümle tehdit, alenen.”

Ünlü, daha sonra bir gazeteye yaptığı açıklamada ise savcıların kendisini çağırması durumunda en az 150 derneğin adını verebileceğini kaydetti. Ünlü’nün açıklamalarının ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddiaya ilişkin olarak soruşturma başlattı.