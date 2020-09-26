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    Öğrenciler gitti, Eskişehir'de kiralık ev fiyatları düştü

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    Üniversitelerin uzaktan eğitim kararı almasıyla öğrenciler, Eskişehir'deki evlerini boşalttı. Boş kalan evleri kiraya vermekte zorlanan ev sahipleri, 1200 TL civarındaki kira bedellerini 800 TL'ye kadar düşürdü. Emlak danışmanı Melih Karabıçak "Yüksek kira isteyen ev sahiplerine iyi oldu. Bazıları öğrencinin kıymetini daha iyi anlayacak" dedi.

    Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre öğrenci kenti olan Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi, bu yılki eğitim- öğretim güz döneminin uzaktan eğitimle yapılmasına karar verdi. Bu nedenle farklı şehirlerde yaşayan ve Eskişehir'de üniversite eğitimi alan öğrenciler evlerini boşalttı. Birçoğu evlerindeki eşyaları ikinci el alım- satım yapan dükkanlara satarak kentten ayrıldı. Bu nedenle özellikle üniversitelere yakın mahallerde 'kiralık ev' ilanları arttı.

    'Anlaşmazlıklar yaşanıyor'

    Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle öğrencilerin evlerini boşalttığını ve bu nedenle bazı ev sahipleri ile öğrenciler arasında anlaşmazlıklar yaşandığını söyledi. Öğrencilerin oturduğu evlerin boşalması nedeniyle kiralık ev sayısında artış yaşandığına dikkat çeken Çelik, şunları söyledi:

    • "Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle şehrimiz bir sessizlik içerisine girdi. Eskişehir'de 3 üniversitemiz var. Açıköğretim için gelenlerle birlikte 160 bin civarında da okuyan öğrencimiz var. Aileleri ile birlikte 200 bin kişi ediyor. Şu anda öğrencilerin gelmemesi ile birlikte şehirde bir sessizlik hakim oldu. Evlerimiz boş kaldı. Ev sahipleri ve öğrenciler arasında da bazı anlaşmazlıklar yaşanıyor. Bunlarla ilgili şikayetler alıyoruz. Ailelerin dar bütçeleriyle çocuklarını okuttuklarını biliyoruz.
    • Bundan dolayı boş evlere kira vermek istemiyorlar. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Kış geliyor ve bu evlerin yakıtları, aidatları ödenmeye devam ediyor. Vatandaşlar, 'Biz öğrencilere güvenerek yatırım yaptık, kredi çektik' diyorlar. Kiralarda bir düşme görüyoruz. Evlerin, yurtların boş olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı bir kaos yaşanıyor."

    'Yarı kira alan var'

    Bazı ev sahiplerinin öğrencilere destek olmak için yarı oranında indirim yaptığını ya da bir süreliğine kira almadığını anlatan Çelik, "Öğrencilere yardımcı olanlar da var. Kimileri kirasını almıyor. Eskişehir'de kiraya verilebilecek ev sayısı bir hayli fazla ama şu anda kiralık evlere talep yok. Eskiden bizi başka şehirlerden arayıp, kiralık ev bulmamız için ricacı olurlardı" diye konuştu.

    'Ev kiraları 1200 liradan 800 liraya düştü, yüksek kira isteyen ev sahiplerine iyi oldu'

    Emlak danışmanı Melih Karabıçak da öğrencilerin evlerini boşaltmasının ardından kiralık ev fiyatlarında düşüş yaşandığını söyledi. Geçen yıllarda, bu dönemde Eskişehir'de boş daire bulmanın çok zor olduğunu ifade eden Karabıçak, şöyle devam etti:

    • "Geçen yıla kıyasla normalde bu aylarda boş daire bulmak söz konusu bile değildi. Kiralık bir daire daha akşam olmadan kiraya veriliyordu. Şu anda ise elimizde 10- 15 kiralık daire duruyor. Arz, talep yok. İlgi ve talep olmayınca ev sahipleri her sene artırdıkları kiraları düşürmek zorunda kaldılar. 1000- 1200 liralık evlere boş kalmaması için 800- 900 liraya kiracı aranıyor.
    • Öğrencinin olmayışı hem bizim sektörümüzü hem de diğer sektörleri aşırı derecede etkiledi. Bu aslında bir yandan da iyi oldu. Çoğu ev sahipleri, öğrencileri burada okumaya gelen insan olarak değil de ticari gözle bakıyorlardı. Yüksek kira isteyen ev sahiplerine de iyi oldu bu. Öğrencinin kıymetini bazı ev sahipleri daha iyi anlayacak. Pandemi nedeniyle bu çocuklar buraya gelemiyor. Gelme amaçları burada okumak. Kapalı olan okula gelmeyecekleri için bu paraları talep etmek de etik değil. Çoğu ev sahibinin de bunu anlaması lazım."

    'Eşyalarını çok ucuza satmak zorunda kalıyorlar'

    Öğrencilerin uzaktan eğitim nedeniyle kentten ayrılıyor olması ikinci el eşya piyasasını da vurdu. İkinci el eşya satıcısı Fatih Dursun, öğrencilerin boşalttıkları evlerdeki eşyalarını çok ucuza satmak zorunda kaldıklarını söyledi. Dursun, "Maalesef dünyada ve ülkemizde böyle bir salgın oldu. Okullar açılamıyor. Öğrenciler bu konuda mağdur. Biz eşyalarını satış yapamadığımız için alamıyoruz. Bu yüzden öğrenciler de çok düşük fiyata satmak zorunda kalıyorlar. Başka çareleri yok. Ev sahipleri de biraz sıkıştırıyor. Bir an önce evi devretmek zorundalar. Çünkü kira işliyor. Öğrenciler zor durumda. Geçen yıllarda yoğunluktan 3- 4 ekiple çalışıyorduk ama bu sene alış var, satış yok" şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    Ekonomi, Anadolu Üniversitesi, Ev Sahipliği, apartman, Ev, Kiralık, kiracı, Kira, Öğrenci, Eskişehir
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