İletişim Başkanı Altun: Türkiye'ye karşı kara propaganda girişimleriyle mücadele etmek bizim önemli bir fonksiyonumuz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk oldu. Sözlerinin başında İletişim Başkanlığı'nın esasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan bir kurum olduğunu hatırlatan Altun, bu sistemle Türkiye'nin önemli bir çağı atladığını söyledi.

"Hükümet sistemi sorununu çok net bir şekilde çözdüğü bir adımdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte Türkiye'nin yeni dönemde hem içeride, hem dışarıda hükümetinin imkan ve kabiliyetleri artmıştır" diyen Altun, şöyle devam etti: