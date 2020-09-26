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    İletişim Başkanı Altun: Türkiye'ye karşı kara propaganda girişimleriyle mücadele etmek bizim önemli bir fonksiyonumuz

    © AA / Cumhurbaşkanlığı
    Türkiye
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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'ye karşı kara propaganda girişimlerine karşı mücadele etmek bizim önemli bir fonksiyonumuz" dedi.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk oldu. Sözlerinin başında İletişim Başkanlığı'nın esasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan bir kurum olduğunu hatırlatan Altun, bu sistemle Türkiye'nin önemli bir çağı atladığını söyledi.

    "Hükümet sistemi sorununu çok net bir şekilde çözdüğü bir adımdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte Türkiye'nin yeni dönemde hem içeride, hem dışarıda hükümetinin imkan ve kabiliyetleri artmıştır" diyen Altun, şöyle devam etti:

    • "Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün işlevlerini tümünü devralan bir kurum. Yeni olmakla beraber bir geleneği sürdüren bir kurumdan bahsediyoruz. Diğer yandan yine Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki basın müşavirliğini bünyesine katan bir kurum. Bu fonksiyonlara ek yeni fonksiyonlarla görevlendirilmiş bir kurum. Daha önce bir Başbakan yardımcısının koordine ettiği AA, TRT ve Basın İlan Kurumu ile ilgili kurumlarla ilişkiyi sürdüren, koordine eden bir kurum. Bütün bu fonksiyonları Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gündeme katan ve fonksiyon icra etmeye çalışan bir kurum.
    • Başkanlığın yaptığı en önemli fonksiyon nedir diye sorarsanız vereceğim cevap şudur. Biz Türkiye markasını daha da güçlendirmek, Türkiye'nin itibarını daha da artırmak için fonksiyon icra ediyoruz. Bu anlamda kamu diplomasisinin imkan ve tekniklerini kullanarak Türkiye'nin dünyadaki yerini dünya halklarına anlatmaya çalışıyoruz.
    • Türkiye'ye karşı kara propaganda girişimlerine karşı mücadele etmek bizim önemli bir fonksiyonumuz. Diğer taraftan tabi ki bize yüklenen fonksiyonlardan bir tanesi de devlet ve millet arasındaki iletişimi daha nitelikli hale getirmek. Halkımızın taleplerini, hükümetlerimizin ilgili organlarına ulaştırma noktasında ciddi bir fonksiyon üstlenmeye çalışıyoruz.
    • CİMER en önemli araçlarımızdan bir tanesi. CİMER'in hali hazırda yürüttüğü fonksiyon esasında bir vatandaşın kolaylıkla, istediği an devlete ulaşabilmesini, iletişim kurabilmesini, konuşabilmesini sağlıyor. Ve milletimizin teveccühünü kazanmış bir kurum.
    • Örneğin Eylül 2019 yılında 2 milyon 270 bin CİMER başvurusu varken, 2020 yılının dün itibariyle ilk 9 aylık kısmında 4 milyon 270 bin artış var. Bu anlamda baktığımızda taleplerin yeri geldiğinde şikayetlerin gündeme geldiğini görebiliyoruz.
    • Önümüzdeki dönem CİMER modelini biz farklı ülkelere ihraç etmeye bir anlamda o ülke demokrasilerine katılımcı bir kültür geliştirmek üzere biz sunmak istiyoruz. Her türlü işbirliğine açık olduğumuzu da muhataplarımıza söylüyoruz.
    • Bu şeffaflık, diğer taraftan özellikle katılımcı demokrasi vurgusunu yapmamın nedeni de bu. Nihayetinde bu bizim için sadece bireysel başvuruların alındığı bir platform değil. Gerçek anlamda milletimizin bizi nasıl gördüğüyle ilgili bir veri bütünü. Ve bu verinin analizi üzerinden hangi alanlara daha fazla yoğunlaşmak gerektiği, hangi adımların atılması gerektiğiyle alakalı bizim önümüze rehber çıkıyor. Cumhurbaşkanımız bu konuda hassastır.
    • Devletin söylem birliğini tesis etmek ve bu anlamda kamu kurum ve kuruluşlarının kamusal iletişim standartlarını belirlemek bizim yine önemli fonksiyonlarımızdan bir tanesi.
    • Kritik süreçlerde hükümetimizin yaklaşımının ne olduğu, yaşanan herhangi bir sorun ya da açıklanacak önemli bir gelişme kurumumuzun uhdesinde olan bir girişimdir. Bu bütün açıklamaları İletişim Başkanlığı'nın yapacağı anlamına gelmez. Bu yönüyle de bakanlıklarımız, başkanlıklarımız, ofislerimiz, politika kurullarımız bu anlamda oldukça güçlü şekilde varlıklarını sürdüren kurumlar, kuruluşlar.
    • Fakat yeni hükümet sistemiyle birlikte, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu sürecin bir eşgüdüm içerisinde ilerlemesi imkanı olmuş oldu. Biz kolaylaştırıcı, koordinasyon vazifesi gören bir kurumuz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle hedeflenen şey, çoğulcu bir mantığı bir söylem etrafında kamuoyuyla paylaşmaktır.
    • Kara propagandayla mücadele bizim faaliyet alanlarımızın başında gelen bir husus. Şimdi bu esasında Türkiye'nin iddia sahibiyle olmasıyla ilgili. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye çok ciddi bir dönüşüm geçirdi. Türkiye yeni dönemde, eski dönemden farklı olarak ekonomi dış politika, güvenlik alanlarında adeta özerkleşti.
    • İddia sahibi olarak ortaya çıktı ve bu noktada da bölgesel bir güce dönüştü. Bölgesel güce dönüşmesiyle birlikte Türkiye'nin tabi ki bu uluslararası alanda denklemleri değiştirdi. Bu denklemleri değiştirmesiyle beraber, elbette ki ciddi rahatsızlıkları da beraberinde getirdi. Neden? Bağımlılık tuzağı içerisinde bir Türkiye öngörülebilir bir Türkiye. Tamamen belli batı başkentlerinden emir alan bir Türkiye, bazı dış mahfiller açısından tercih edilebilir bir Türkiye'ydi.
    • Fakat Cumhurbaşkanımızın liderliği, açıkça beyan ettiği siyaset felsefesi bu yaklaşımla mücadele esasına dayanıyordu. Cumhurbaşkanımızın siyasi felsefesi galip geldi. Türkiye bir yandan ekonomide, güvenlik politikalarında bir özerkleşme yaşadı. Ve bu süreç beraberinde bir vesayetten arınma süreciyle birlikte işledi. Bir demokratikleşme süreciyle beraber işledi. Halkın iktidarın merkezine oturduğu bir süreç yaşandı.
    • Türkiye'nin dönüşümünün stratejik sonucu Türkiye'nin bölgesel bir güç olmasıdır. Türkiye bölgesinde etkin bir aktör oldukça önüne yeni bir hedef koydu. Yeni hedef; küresel bir güç olmaktır. Küresel bir güç olma noktasında atılan adımlar da yine bir dizi rahatsızlıkla karşı karşıya kaldı."
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