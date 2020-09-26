Çapa'da sağlık çalışanını darp eden saldırgan adliyeye sevk edildi: Cezaevinden izinli çıkmış

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit’i maske uyarısı yaptığı için darp eden Furkan T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde maskesini doğru şekilde takması için kendisini uyaran sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit'i darp eden Furkan T., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu sırada Furkan T.’nin başka bir suçtan hüküm giydiği de ortaya çıktı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre polis ekipleri tarafından yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) Furkan T.'nin daha önce hırsızlık suçundan ceza aldığı ve açık cezaevinden 3 Kasım’a kadar izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Çapa'da sağlık çalışanına şiddet: Maskesini doğru takması için uyardığı kişi tarafından darp edildi, ameliyata alındıhttps://t.co/SeSAP0HOfi pic.twitter.com/FpjWoVPf4V — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 25, 2020

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