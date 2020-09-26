'Rambo Okan' gözaltına alındı

Kadıköy'de polisler tarafından darp edildiğini iddia eden Rambo lakaplı Okan Güler'in sosyal medyada paylaşımlarına karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklama ile beraber olay gününe dair güvenlik kamerası görüntüleri yayınlanarak, herhangi bir darp olayının yaşanmadığı ve Güler'in gözaltına alındığı duyuruldu.

Rambo Okan olarak da tanınan Okan Güler, Kadıköy'de Boğa Meydanı'nda bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından darp edildiğini iddia etti. Bir video çekip sosyal medyada paylaşan Güler, 4 polis tarafından darp edildiğini söyleyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istedi.

Güler'in sosyal medya paylaşımın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olay gününe dair güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak cevap verdi. Görüntülerde Güler'in, polislerin yanına gelerek video çekip sohbet ettiği ve darp olayının yaşanmadığı gözüküyor.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Güler'in 'kasten yaralama' ve 'suç uydurma' suçlarından gözaltına alındığı duyuruldu. Açıklamada şunlar kaydedildi: