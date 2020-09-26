Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Trakeostomi uygulandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulaması yapıldığı öğrenildi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Demirören Haber Ajansı (DHA), tedavisi halen solunum cihazına bağlı olarak devam eden Böcek'e trakeostomi uygulandığını aktardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak devam etmektedir."

Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in doktorlarından alınan bilgilere göre, son 24 saatlik sağlık durumunu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz. #TürkiyeSeninleMuhittinBöcek pic.twitter.com/gqqy62dNds — ANTALYA BÜYÜKŞEHİR (@ANTALYABB) September 26, 2020

Trakeostomi nedir?

Trakeostomi, nefes borusuna tıbbi amaçlarla gırtlak seviyesinin altından dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işleminin adıdır.