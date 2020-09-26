Bahçelievler'de 4 gaspçı darp ettikleri kişiyi 7 metre yükseklikten attı: Serbest kaldılar

İstanbul'da dere yatağında bir vatandaşı darp edip 7 metre yükseklikten atan ve mahkemece serbest bırakılan kişiler hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Olay, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 4 kişi, bir restoran sahibini araba alım satımı bahanesi ile dışarı çıkardı. Dışarı çıkardıkları restoran sahibinden para isteyen 4 kişi, daha sonra darp etmeye başladı.

Restoran sahibini darp eden saldırganlar daha sonra yaklaşık 7 metre yükseklikten dere yatağına attı. Ağır şekilde yaralanan restoran sahibi çevredekiler tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Restoran sahibine dehşeti yaşatan 4 saldırgandan ikisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen saldırganlar, çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı (İHA), Bakırköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin itirazı üzerine serbest bırakılan şüpheliler için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığını ve şahıslardan birinin askerde olduğunu, üçünün ise arandığını aktardı.

İstanbul'da darp ettikleri adamı 7 metre yükseklikten attılar: Savcılığın itirazı üzerine saldırganlar hakkında yakalama kararı çıkarıldıhttps://t.co/QNLhJz04S4 pic.twitter.com/K7OOC54Ybo — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 26, 2020

​Konuya ilişkin olarak HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç da bir açıklama yaptı. Koç, "Faillerin serbest bırakıldığı iddiaları ile ilgili olarak inceleme başlatılmıştır" dedi.