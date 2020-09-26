Erdoğan: İHA alanındaki başarıyı inşallah otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2020 Ödül Töreni kapsamında geldiği Gaziantep'te açıklamalarda bulundu.

Sözlerine katılımcılarla ilgili görüşlerini dile getirerek başlayan Erdoğan, "Şu karşımdaki kalabalık, bu manzara, sizlerin azmini ve kararlılığını hiçbir virüsün, hiçbir engelin, hiçbir tehdidin durduramayacağını gösteriyor" dedi.

Erdoğan, TEKNOFEST'e bu yıl 84 farklı ülkeden, 100 bin yarışmacı başvurusunun yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"İnsansız su altı sistemleri yarışmasında ipi göğüsleyen TEKNOFEST ekibi şimdi uluslararası alanda rekabet edecek özgün sistemler geliştiriyor. İki defa roket takımı birinciliği kazanan gençlerimiz, bu başarılarını girişime dönüştürmeye hazırlanıyor.

şimdi uluslararası alanda rekabet edecek özgün sistemler geliştiriyor. İki defa roket takımı birinciliği kazanan gençlerimiz, bu başarılarını girişime dönüştürmeye hazırlanıyor. Yapay zeka girişimi kuran gençlerimiz, TEKNOFEST'in lise seviyesi birincileriydi. Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler işte burada tohumlanacak .

. Yapay zeka, siber güvenlik gibi yeni gelişen alanlar başta olmak üzere teknolojinin her alanında benzer başarılar kazanılmaması için hiçbir sebep yoktur.

Daha düne kadar insanlı veya insansız hava araçları alanında esamesi okunmayan bir ülke durumundaydık . Bugün ise hedeflerine yönelen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. İnşallah benzer başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız.

. Bugün ise hedeflerine yönelen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. İnşallah benzer başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız. Ülkemizde bazılarının milli teknoloji hamlemizi küçümsediklerini teessürle takip ediyoruz. Teknoloji devrimini gençlerimizle birlikte yürütme çabamız ise bu dönüşümü enerjik bir şekilde hayata geçirme amacımızın bir kaynağıdır.

Sizler hayallerinizde ısrarcı olursanız, geleceğin teknolojilerinin ' Türk malı' damgasıyla tasarlanıp üretileceğine inanıyorum. Bugüne kadar gençlerimiz onlara güvendiğimiz hiçbir konuda bizi mahcup etmedi. Sevgili gençler, bizim medeniyetimiz insan medeniyetidir. İlim medeniyetidir, irfan medeniyetidir, hikmet medeniyetidir. Bu kavramların ifade ettiği ruhtan korktuğumuz dönemde teknoloji başta olmak üzere her alanda geriledik.

damgasıyla tasarlanıp üretileceğine inanıyorum. Bugüne kadar gençlerimiz onlara güvendiğimiz hiçbir konuda bizi mahcup etmedi. Sevgili gençler, bizim medeniyetimiz insan medeniyetidir. İlim medeniyetidir, irfan medeniyetidir, hikmet medeniyetidir. Bu kavramların ifade ettiği ruhtan korktuğumuz dönemde teknoloji başta olmak üzere her alanda geriledik. Dikkatinizi çekmiştir, sık sık 'Maziden atiye köprü kurmak' ifadesini kullanıyorum. Bu öylesine söylenmiş bir söz değil. Geçmişini bilmeyen, bugün nerede durduğunu ve gelecekte nereye yönelmesi gerektiğini bilemez.