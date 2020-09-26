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    Erdoğan: İHA alanındaki başarıyı inşallah otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) alanında dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdiğini belirterek "İnşallah benzer başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2020 Ödül Töreni kapsamında geldiği Gaziantep'te açıklamalarda bulundu.

    Sözlerine katılımcılarla ilgili görüşlerini dile getirerek başlayan Erdoğan, "Şu karşımdaki kalabalık, bu manzara, sizlerin azmini ve kararlılığını hiçbir virüsün, hiçbir engelin, hiçbir tehdidin durduramayacağını gösteriyor" dedi.

    Erdoğan, TEKNOFEST'e bu yıl 84 farklı ülkeden, 100 bin yarışmacı başvurusunun yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

    • "İnsansız su altı sistemleri yarışmasında ipi göğüsleyen TEKNOFEST ekibi şimdi uluslararası alanda rekabet edecek özgün sistemler geliştiriyor. İki defa roket takımı birinciliği kazanan gençlerimiz, bu başarılarını girişime dönüştürmeye hazırlanıyor.
    • Yapay zeka girişimi kuran gençlerimiz, TEKNOFEST'in lise seviyesi birincileriydi. Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler işte burada tohumlanacak.
    • Yapay zeka, siber güvenlik gibi yeni gelişen alanlar başta olmak üzere teknolojinin her alanında benzer başarılar kazanılmaması için hiçbir sebep yoktur.
    • Daha düne kadar insanlı veya insansız hava araçları alanında esamesi okunmayan bir ülke durumundaydık. Bugün ise hedeflerine yönelen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. İnşallah benzer başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız.
    • Ülkemizde bazılarının milli teknoloji hamlemizi küçümsediklerini teessürle takip ediyoruz. Teknoloji devrimini gençlerimizle birlikte yürütme çabamız ise bu dönüşümü enerjik bir şekilde hayata geçirme amacımızın bir kaynağıdır.
    • Sizler hayallerinizde ısrarcı olursanız, geleceğin teknolojilerinin 'Türk malı' damgasıyla tasarlanıp üretileceğine inanıyorum. Bugüne kadar gençlerimiz onlara güvendiğimiz hiçbir konuda bizi mahcup etmedi. Sevgili gençler, bizim medeniyetimiz insan medeniyetidir. İlim medeniyetidir, irfan medeniyetidir, hikmet medeniyetidir. Bu kavramların ifade ettiği ruhtan korktuğumuz dönemde teknoloji başta olmak üzere her alanda geriledik.
    • Dikkatinizi çekmiştir, sık sık 'Maziden atiye köprü kurmak' ifadesini kullanıyorum. Bu öylesine söylenmiş bir söz değil. Geçmişini bilmeyen, bugün nerede durduğunu ve gelecekte nereye yönelmesi gerektiğini bilemez.
    • Mesela İslam Bilim ve Teknoloji tarihini bilmeyen, müzesini gezmemiş hiç kimse bizim şu anda yapmaya çalıştığımız işlerin ilhamını nereden aldığımızı anlayamaz.
    • Bilim araştırmadır. Araştırma kavramının da tam tercümesi yeniden keşfetmektir. Bu gerçek bize araştırmanın ve geliştirmenin sınırının bulunmadığını ifade eder. Teknolojiye gönül veren gençlerimiz bu geniş alanın neresinden ilerlerse ilerlesinler, önleri ve ufukları açıktır. TEKNOFEST'te yarışmalar bu yıl 21 farklı alanda düzenlendi. Belki ileride bu sayı çok daha fazla olacaktır.
    • Türkiye'nin, hedeflerine ulaşmak için tasarlayan, üreten, geliştiren somut neticelere ulaşan başarılı gençlere, başarılı insanlara ihtiyacı var. Daha açık bir ifadeyle; Türkiye'nin size, gayretlerinize çabalarınıza, enerjinize, vizyonunuza ihtiyacı var.
    • Her birinizden eğitiminize, çalışmalarınıza, geleceğinize dört elle sarılmanızı istiyorum. Stantları gezerken ilköğretimdeki yavrularımızı gördüm, üniversitedeki gençlerimizi gördüm. Ürettikleri füzeleri gördüm. Şu andaki menzillerin ötesine ulaşacaklarına inanıyorum. Rabbim yardımcıları olsun.
    • Bütün mesele azmetmek. Bizim gençliğimiz bunları yapar ve yapacaktır. Her şeyin ideal olduğunu da söyleyecek durumda değiliz, ama destek olmakta da kararlıyız. Eksikler varsa tamamlarız, hatalar varsa düzeltiriz, engeller varsa kaldırırız. Yeter ki siz mücadele etmekten, gayret göstermekten vazgeçmeyin. İçinizden nice yıldızlar çıkacağına yürekten inanıyorum."
    Etiketler:
    Bilim, Teknoloji, Ödül, Gençlik, başarı, Uçan otomobil, Otomobil, insansız hava aracı, TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, TEKNOFEST, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
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