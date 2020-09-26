Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Bozkurt'un anketinden: 'Ölüm korkusu yaşamıyorum' diyenlerin oranı yüzde 59

Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt tarafından Türkiye genelinde dijital olarak yapılan Kovid-19 anketine göre, katılımcıların yüzde 59'u ölüm korkusu yaşamadığını söyledi.

Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt tarafından Türkiye genelinde dijital olarak yapılan Kovid-19 anketinden ilginç sonuçlar çıktı.

Sabah gazetesinden Burak Çelik'in haberine göre 29 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında, 2 bin 515 kişinin katılımıyla yapılan ankette maske konusunda en az hassasiyeti 25 yaş altının, en yüksek hassasiyeti ise 65 yaş üstünün gösterdiği belirlendi.

65 yaş üstünde maske takma oranı yüzde 99 olurken, 25 yaş ve altında ise bu oran yüzde 90'larda kaldı. Maske takmaya en çok özen gösterenler emekliler olurken, en az uyum gösterenler ise kendi işini yapanlar ve öğrenciler olarak açıklandı.

'Mutsuzlar maske takmayı daha az umursuyor'

Ankette yer bir diğer veri ise mutsuz insanların mutlu insanlara göre maske takmayı daha az umursaması oldu. Kendini mutlu hisseden insanlarda maske takma oranı yüzde 95'lerde iken, mutsuzlarda ise bu oran yüzde 90 olarak belirlendi.

Yüzde 4 'Bana bir şey olmaz' diyor

Virüse yakalanmayı umursamayanların ise en çok "Bana bir şey olmaz" dedikleri ifade edildi. Ankete katılanların yüzde 4'ü 'Bana bir şey olmaz' dedi.

Büyük güçlerin komplosu olarak görenlerin oranı yüzde 43

Virüsü büyük güçlerin komplosu olarak görenler ise yüzde 43 olarak belirlendi. Ankete katılanların ayrıca yüzde 52'si virüsün laboratuvarda üretildiğine inandıklarını belirtti.

Sevdiklerini kaybetme korkusu yaşayanların oranı yüzde 68

"Ölüm korkusu yaşamıyorum" diyenler yüzde 59 olarak açıklanırken yüzde 68'i ise sevdiklerini kaybetme korkusu yaşadıklarını söyledi.