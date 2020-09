Trabzon'da Dr. Yılmaz Babutçu telefonla tehdit edildiği görüntüleri paylaştı. Babasının ölümüne neden olmakla Babutçu'yu suçlayan hasta yakını, "Bir hafta içinde şehri terk et. Ben babamı senden dolayı kaybettim. Benim acım sıcakken çocuklarını yetim bırakmak istemem" tehdidinde bulundu.

Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'nde görev yapan Dr. Yılmaz Babutçu telefonla tehdit edildiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Babutçu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı telefon konuşmasında hasta yakını babasını onun yüzünden kaybettiğini söyledi ve açıklama yapmasına fırsat vermeden şu cümleleri kurdu:

"Defol git Trabzon’dan. Ne mazaret uyduruyorsan uydur Trabzon’u terk et bir hafta. Benim acım çok sıcak. Babamı senden dolayı kaybettim. Senden dolayı kaybettim, başkasından değil. Trabzon’u terk et. Bak sana mertlik yapıyorum. Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Trabzon’u terk et. Allah rızası için. Yoksa katil edersin beni."

Hasta yakınından doktora tehdit: Şehri terk et, çocuklarını yetim bırakmak istemem https://t.co/DsXgcLeNTh pic.twitter.com/0OqTN5tiDG — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 26, 2020

​