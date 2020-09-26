Sağlık Bakanı Koca'dan 'şiddete karşı bir olmalıyız' çağrısı: Sağlık çalışanı, savaşta bile güvence altındadır

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Sağlık çalışanına şiddet, sadece mağdurun sorunu ve yasanın konusu değildir. Toplumun ortak sorunudur. Dostça çalışma ortamı, nitelikli hizmet güvencesidir. Yasa ve ahlak iş birliği yapmalıdır. Dahası: Sağlık çalışanı, savaşta bile güvence altındadır. Şiddete karşı bir olmalıyız."
Sağlık çalışanına şiddet, sadece mağdurun sorunu ve yasanın konusu değildir. Toplumun ortak sorunudur. Dostça çalışma ortamı, nitelikli hizmet güvencesidir. Yasa ve ahlak iş birliği yapmalıdır. Dahası: Sağlık çalışanı, savaşta bile güvence altındadır. Şiddete karşı bir olmalıyız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 26, 2020
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