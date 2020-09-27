Bakan Albayrak: Milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz

Bakan Albayrak, Twitter hesabından 200 günde devreye alınan paketlere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Türkiye için varız. 200 günde devreye aldığımız paketler; İstikrar Kalkanı Paketi, Esnaf Destek Paketi, İş'e Devam Desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, Temel İhtiyaç Desteği. Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE İÇİN VARIZ!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 26, 2020
200 günde devreye aldığımız paketler;
📍İstikrar Kalkanı Paketi
📍Esnaf Destek Paketi
📍İş'e Devam Desteği
📍Kısa Çalışma Ödeneği
📍Temel İhtiyaç Desteği
Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/UIkUQmWgYU
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