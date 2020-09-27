Karantinada olması gereken koronavirüs hastasının Ankara'daki evinde 20 kişilik kahvaltı buluşması

Ankara' da karantina denetimi yapan filyasyon ekibi çok çarpıcı ve düşündürücü bir manzarayla karşılaştı. Koronavirüs tanısı almış bir hastanın evinde 20'ye yakın misafir bulundu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde koronavirüse yakalanan bir vatandaşın evde olup olmadığını kontrole giden ekipler kapıda aralarında çocuk ayakkabıların da olduğu 30 çifte yakın yakın ayakkabı ile karşılaştı.

NTV'nin haberine göre, kapıyı çalan ekipler içerde virüs taşıyan kişi ile birlikte 20'ye yakın kişinin olduğunu tespit etti.

İçeride bulunanlar kişiler kendilerini karantinaya almaları gerektiği konusunda uyarıldı.

Karantinada olması gereken koronavirüs hastasının Ankara'daki evinde 20 kişilik kahvaltı buluşmasıhttps://t.co/UlSThtgfLt pic.twitter.com/3KsqFePDWb — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 26, 2020

​