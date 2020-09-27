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    CHP’li 11 büyükşehir belediyesi, koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarını açıkladı

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    CHP'li Seyit Torun, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs verileriyle ilgili yazılı açıklama yaparak, CHP’li 11 büyükşehir belediyesinden gelen vefat sayılarını açıkladı. Torun, "Devlet vatandaşına yalan söylemez" ifadelerini kullandı.

    CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 verileriyle ilgili yazılı açıklama yaparak, CHP'li 11 büyükşehir belediyesinden gelen resmi vefat sayılarını paylaştı.

    İktidarın CHP'nin önerilerini dikkate almadığını ve yanlış bir politika izlediğini ileri süren Torun, şu ifadeleri kullandı:

    • İktidar, ülkemizi geri dönüşü olmayan bir yola sürüklüyor. Yine üzülerek takip ediyoruz ki her ne şart altında olursa olsun vatandaşa doğru bilgi vermesi gereken siyasi iktidar, şeffaflık ilkesini de hiçe saymış durumda.
    • Covid-19 pandemisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerin doğruluğu, uzun süredir tartışılıyor. Bu süreçte, doğruları savunduğu için kapsına kilit vurulmak istenen TTB ve pek çok uzman akademisyenlerimiz verilerle ilgili şüphelerini dile getiriyor.
    • Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak, vatandaşın doğru bilgilendirilmesi için iktidarı defalaca uyardık. Ancak iktidar bu uyarılarımızı da maalesef dikkate almadı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarına ilişkin doğru bilgilendirme yapmadığını söyleyen Torun şöyle devam etti:

    • Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla' çalıştıklarını söylediği günden bu yana güvenilirliğini yitiren Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 16 Eylül'deki açıklamasında verilerin doğru olduğunu belirtip,  ‘Verileri gizleyerek salgını önleyebilir miyiz? Verdiğimiz tabloda bir yanlışlık yok.
    • Vatandaşımız müsterih olsun' açıklaması yaptı.İktidarı denetleme sorumluluğumuzun gereği olarak özellikle Sayın Sağlık Bakanı'nın bu açıklamasının ardından bir çalışma başlattık.
    • Bu kapsamda; Cumhuriyet Halk Partili 11 büyükşehir belediyesinden, ‘bulaşıcı hastalık' nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili bilgi aldık.

    Torun,  Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Eskişehir, Hatay, Tekirdağ, Aydın, Adana, Antalya ve Mersin olmak üzere 11 büyükşehir belediyesindeki vefat sayıları dahil olmak üzere, Sağlık Bakanlığı'nın tüm ülkeyi kapsayan verilerinden fazla olduğunu söyledi.

    Seyit Torun, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülke genelinde 1-25 Eylül tarihleri arasında Covid-19 nedeniyle vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 1.488 iken, sadece 11 büyükşehir belediyemizde aynı tarihlerde bulaşıcı hastalık kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 1.604 olduğunu halkımızın bilgisine sunuyoruz.  Şimdi Sayın Sağlık Bakanı'na soruyoruz: Vatandaşımız nasıl müsterih olsun ? Bu çelişkiyi nasıl açıklayacaksınız ? Devlet vatandaşına yalan söylemez. Lütfen şeffaf olun, canıyla boğuşan milletimize yanlış bilgi vermeyin. Halkımızı bir belirsizlik girdabına sürüklemeyi. Halkımızın gerçekleri bilmesinde nasıl bir sakınca görüyorsunuz? Emin olun veri gizleyerek topluma iyilik etmiş olmazsınız. Tam tersine vatandaşlarımızı ‘eski normale' sevk edersiniz. Biz sadece 11 büyükşehirin verilerini açıklayarak iktidarı bir kez daha uyarıyoruz. Milletimiz bilsin: Açıklanan verilerle ilgili takibimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
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