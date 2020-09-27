Hülya Avşar 55 milyon liraya ada satın aldı

Hülya Avşar, 55 milyon liraya Ayvalık’taki Çiçek Adası’nı aldı. Oyuncu, yeni yuvasının mimarisini kızı Zehra’ya emanet edecek.

Milliyet'in haberine göre oyuncu Hülya Avşar, yıllardır yaz tatilini geçirdiği Ayvalık’tan ada satın aldı.

Daha önce ailesi için çiftlik evi yaptırdığını söyleyen Avşar, Cunda yakınlarındaki Çiçek Adası için çoklu ortaklarla görüşme yaptı. Olumlu geçen pazarlığın ardından oyuncunun birkaç gün içerinde imzayı atacağı öğrenildi.

Hülya Avşar’ın 55 milyon TL ödeyeceği adada, malikane ve tenis kortları gibi çeşitli spor alanları olacak.

Oyuncu, yeni yuvasının mimarisini ise kızı Zehra Çilingiroğlu’na teslim edecek.

Avşar’ın yılın büyük bölümünü burada geçireceği söyleniyor.