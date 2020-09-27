Gazete bayilerinin yüzde 560 zam tepkisi: 'İmamoğlu'nu yanılttıklarını düşünüyorum'

İBB, gazete satış büfelerinin kiralarına ortalama yüzde 560'a varan zam yaptı ve yenileme için büfelere 300 bin liraya kadar maliyet çıkacağını bildirdi. İstanbul Tekel ve Gazete Bayileri Odası Başkanı Ferihan Karasu, "Bu paraları ödememizin imkânı yok. İmamoğlu'ndan 1 aydır randevu talebim var. Onu yanılttıklarını düşünüyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı gazete ve ürün satış büfelerinin yetkisi, İBB Meclisi’nin aldığı kararla İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret AŞ’ye verildi.

İBB, yeni sözleşmede İstanbul’daki gazete satış büfelerinin kiralarına yüzde 560’a varan zam ile büfeleri yenileme ücreti olarak da 80 bin ile 300 bin liraya kadar fatura çıkacağını bildirdi. 21 Eylül’e kadar yeni zamlı sözleşmeye imza atmayan bayiler için ise 1 Ekim’e kadar ihaleye çıkılacağı belirtildi.

Büfe işleten esnaf, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanlış bilgilendirildiğini belirterek bu ücretleri ödeyemeceklerini ve bu uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

'Ya kırk satır ya kırk katır diyorlar'

İstanbul Tekel ve Gazete Bayileri Odası Başkanı Ferihan Karasu, konuyla ilgili Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "İstanbul’da 176 tane gazete bayimiz var. İBB’nin iştiraki Kültür AŞ ile sözleşme imzalıyoruz biz. Karar 17 Ağustos’ta geçti. Bu karardan sonra Kültür AŞ’nin genel müdürüyle toplantı yaptık. Kendisi bize buralardaki büfeleri değiştireceğini, ürün skalasını genişletileceğini söyledi. Gazete ve AKBİL’den para kazanmadığımızı kabul etti. Bundan bir hafta sonra da bütün bayileri çağırıp taslak sözleşme verdi. Sözleşmede 6 ile 15 bin TL arasında kiraları yükselteceklerini söylediler. Zammın yüzde 560’a kadar çıktığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni büfeleri yapılması ile ilgili olarak da konuşan Karasu, yeni büfelerin yapılmasının ardından kazançların görüleceğini ve yeni kiraların bu şekilde belirlenebileceğini dile getirdi.

'3 bin lira ödeyen büfeden 15 bin isteniyor'

Karasu, "Bizim tek talebimiz bu. En kötüsü de şu: Size bir hafta süre veriyorum, ödeyemezseniz büfeleri ihaleye çıkaracağım diyorlar. Bayiler ortada kaldılar. Ya kırk satır ya kırk katır diyorlar. Ya ‘Bırak git işsiz kal, aç kal, yaz boyu çalışmadın, kredi çektin onları ödeyeme ya da nereden bulursan bul beni ilgilendirmez, bu paraları bul bana getir’ diyorlar. İmkânsızı istiyorlar” diye konuştu.

Kendilerinin gazete bayisi olduklarını, yiyecek-içecek satan bayiler olmadıklarını ifade eden Karasu, “Biz gazete bayisiyiz. Yiyecek içecek döner satan o bayiler değiliz. Ama basına verdikleri bu açıklamada konulan fotoğrafların hepsi döner, sosis satan büfeler. Kiralarımız 2 bin ile 3 bin TL arası değişiyor. Ama 3 bin lira ödeyen büfeden 15 bin isteniyor şu an” dedi.