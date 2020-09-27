Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Azerbaycan yalnız değildir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeniden alevlenen çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada Ermenistan'ın saldırısını kınarken, Azerbaycan'ın Türkiye'nin tam desteğine sahip olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmaya dair açıklama yaptı.

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini belirten Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye’nin tam desteğine sahiptir."

Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır.



Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.



Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye’nin tam desteğine sahiptir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) September 27, 2020

Çelik: Ermenistan ateşle oynuyor ve bölge barışını tehdit ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı. Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan bir kere daha hukuk tanımaz bir provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan'a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor. Ermenistan'a karşı uluslararası toplum sesini yükseltmelidir. Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır. Ermenistan ateşle oynuyor ve bölge barışını tehdit ediyor. Bu saldırılar Ermenistan'ın uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdi. Uluslararası toplum Ermenistan'ı mahkum etmelidir."

Türkiye #Azerbaycan'ın yanındadır...

Ermenistan ateşle oynuyor ve bölge barışını tehdit ediyor.

Bu saldırılar Ermenistan’ın uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdi.

Uluslararası toplum Ermenistan’ı mahkum etmelidir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) September 27, 2020

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