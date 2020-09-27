Dokuz ayda 702 doktor yurt dışına gitmek için TTB'den belge istemiş

ANKA'nın haberine göre, TTB kongresinde konuşan Bülent Nazım Yılmaz, birliğin yurt dışında çalışmak isteyen hekimlere 'iyi hal belgesi’ düzenlediğini ifade etti.

2019’da 1042 doktora bu belgenin verildiğini söyleyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık dört tıp fakültesi mezununu birden hiç kaygılanmadan, kuşkuya kapılmadan, sıradan bir olaymış gibi yurt dışına gönderiyoruz ve onlar bizden belge istiyor. Eylül ayı itibariyle 702 idi, dün rakamlara baktım… Yani yaklaşık 700 arkadaşımız yurt dışına çalışmak için bu yıl belge istemiş. Hem de Kovid-19 salgın sürecinde, TTB’den iyi hal belgesi almaya çalışmışlar.”