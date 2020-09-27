Sağlık Bakanı Koca: Operasyon ölçeğimizi büyüttük, temaslı taramasında daha da etkiniz

Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlardan 'maske ve mesafe' kuralıyla koronavirüsten kendilerini korumalarını istedi.
"Tedaviyi erkenden başlatıyoruz. Yerel tedbirler uyguluyoruz" diyen Koca,Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:
"Son haftalarda operasyon ölçeğimizi büyüttük. Temaslı taramasında daha da etkiniz. Test sayılarımızı artırdık. Tedaviyi erkenden başlatıyoruz. Yerel tedbirler uyguluyoruz. Sizden tek isteğimiz şu: Maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız."
NE YAPIYORUZ, NE İSTİYORUZ? Son haftalarda operasyon ölçeğimizi büyüttük. Temaslı taramasında daha da etkiniz. Test sayılarımızı artırdık. Tedaviyi erkenden başlatıyoruz. Yerel tedbirler uyguluyoruz. Sizden tek isteğimiz şu: Maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 27, 2020
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