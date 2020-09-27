Sağlık Bakanı Koca: Operasyon ölçeğimizi büyüttük, temaslı taramasında daha da etkiniz

NE YAPIYORUZ, NE İSTİYORUZ? Son haftalarda operasyon ölçeğimizi büyüttük. Temaslı taramasında daha da etkiniz. Test sayılarımızı artırdık. Tedaviyi erkenden başlatıyoruz. Yerel tedbirler uyguluyoruz. Sizden tek isteğimiz şu: Maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız.