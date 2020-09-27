Esenyurt'ta taksici cinayetlerinin ardından 4 durak kapatıldı

Esenyurt'ta bir taksi durağında dün sabah yaşanan silahlı kavga sonrasında 3 taksici öldürüldü, 2 taksici yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri polis eşliğinde, aralarında kavga çıktığı söylenilen taksi durağı da dahil 4 taksi durağını mühürleyerek kapattı.

Taksi duraklarının kapısına 3 gün içerisinde kaldırılması, kaldırılmaması halinde ise belediye ekiplerince kaldırılacağı yönünde uyarı asıldı.

Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi pompalı tüfekle 4 kişiyi vurmuştu. Saldırgan silahı da olay yerinde bırakarak kaçmıştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 3 kişiden Sinan Öztürk ve Yavuz, Cengiz Dayanmaz kardeşler hayatını kaybetmişti.