TOBB Medikal Meclis Başkanı uyardı: Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı olmayan maskelerden uzak durun

TOBB Medikal Meclis Başkanı Mete Özgürbüz, Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu’nun Ürün Takip Sistemi’ne (ÜTS) kayıtlı 570 maske üreticisinin bulunduğunu belirtti.

Özgürbüz, ÜTS’ye kayıtlı firmaların ürünlerinin Sağlık Bakanlığı’nın denetimine açık oldukları için daha güvenli olduklarını söyledi. ÜTS’nin mobil uygulamasının da olduğunu belirten Özgürbüz, “Uygulamaya girdiklerinde maske kutusunun üzerinde yer alan barkodu kameraya okuttuklarında veya sisteme manuel olarak o numarayı girdiklerinde Sağlık Bakanlığı’nın sistemine kayıtlı olup olmadığını oradan anında görebiliyorlar” dedi.

TOBB Medikal Meclis Başkanı Özgürbüz, Türkiye’de satılan ve pandemi döneminde kullanılan 3 tür maske olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bir tanesi eskiden beri kullanımda olan tek kullanımlık cerrahi maskeler. En çok kullanılan ve en çok satılan da bunlar. Diğer tür olan iş sağlığı ve güvenliği için kullanılan ‘N95’ diye tabir edilen filtreli maskeler. Üçüncüsü de pamuklu kumaşlardan yapılan bez maskeler.

Aslında koruma dediğiniz şeyi test etmek gerekir. Yani bu pandemiden önce bu maske türlerinin hepsinin farklı kullanım yerleri vardı. Örneğin; cerrahi maskeler takanı korumak için değil tam tersi ameliyathane ortamında hastayı doktordan veya sağlık personelinin ağzından çıkardığı parçacıklardan korumak için kullanılırdı. Dolayısıyla bunların türleri farklı. Bunların hiçbiri pandemi için test edilmedi. Ama biliyoruz ki eskiden beri şu an bizim yaygın olarak kullandığımız tek olarak kullanılan cerrahi maskeler oldukça koruyuculuğu yüksek. Bez maskenin ise koruyuculuğunun en düşük seviyede olduğunu biliyoruz. O da daha çok estetik ve konfor nedeniyle sık kullanılan bir maske türü ama koruyuculuğu en düşük maske türünün bez maske olduğunu söylemekte bir sakınca yok."