Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gökçeada açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı.

#DEPREM: Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 15.22'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) September 27, 2020

​Saat 15.22'de kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 26.52 kilometre ile Yunanistan'ın Halkidiki adası ve 127.84 kilometre ile Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi oldu.

Yer sarsıntısı 11.73 kilometre derinlikte gerçekleşirken, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın yapılmadığı belirtildi.