İletişim Başkanı Altun: Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir millettir, bunun gereğini yaparız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ermeni saldırganlığını en güçlü biçimde kınıyor, dünyanın tüm makul ülkelerine, bu işgale ve saldırılara karşı Azerbaycan ile dayanışma içinde olma çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.