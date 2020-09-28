Emekli Büyükelçi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz: Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ifade ediliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, katıldığı bir programda Azerbaycan ile Ermenistan arasında tırmanan gerilime ve Türkiye'nin gelişmeler karşısındaki tutumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan ile Ermenistan güvenlik güçleri arasında dün sabah tırmanan Dağlık Karabağ gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP'li Başkan Yardımdıcısı ve Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor" dedi.

Emekli Büyükelçi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz: Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyorhttps://t.co/O1yPw6o3oz pic.twitter.com/Qkjwq474Mf — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 27, 2020

Çeviköz'ün gün içerisinde yaptığı yazılı açıklama

Çeviköz, gün içerisinde yaptığı yazılı açıklamada 'Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı gerçekleştirilen ateşkes ihlalini, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadıklarını' ifade etmişti.

Çeviköz, açıklamasında şunları kaydetmişti:

"Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırıyı kınıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğunun altını bir kez daha kuvvetle çiziyoruz. Türkiye, uluslararası toplum başta olmak üzere, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu'nu daha fazla can kaybına yol açılmadan harekete geçirmeli ve sorunun barışçıl yollarla çözülmesine mutlaka destek olmalıdır."

Yıllardır çözüm bulunamayan Yukarı Karabağ sorununun savaşla halledilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Çeviköz, "barışın sağlanabilmesi için öncelikle Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından askerlerini geri çekmesi gerektiğini" söylemişti.

Çeviköz, açıklamasını, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize rahmet, Azerbaycan halkına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadesiyle bitirmişti.