MEB bursluluk sınavı sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, lköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçlarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları açıklandı.

Sonuçlar, http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/Dpy/Ss/2020_DPY_Sonuc_Bue47nc2q25/ internet adresinden öğrenilebiliyor.

5 Eylül'de yapılan sınava yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katılmıştı.