Uluslararası bilimsel sitelerde makale yayınlama vaadiyle 1 milyon TL'lik vurgun: Çoğu akademisyen 50 kişi dolandırıldı

Edinilen bilgiye göre, Van Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Uluslararası alanda bilimsel içerikli yayın yapan internet sitelerinin kaynak kodlarının kopyalanarak phishing / oltalama yöntemiyle sahte internet siteleri oluşturulduğu belirlendi

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, internet siteleri aracılığıyla Türkiye ve yurtdışında yaşayan genellikle akademik unvan sahibi olan şahıslardan makalelerinin yayınlanması vaadiyle para talep edildiği, bu yöntemi kullanmak suretiyle 50 şahıstan yaklaşık 1 Milyon TL haksız kazanç sağladığı (phishing / oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık) tespit edilen şüphelilere operasyon için düğmeye basıldı.

Yönetici konumunda bulunan İran Uyruklu Y.E., K.A., M.G. ve H.A. isimli 4 şüpheliye yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; 3.350 $, Çeşitli Ülke Konsoloslukları ve Konsolosluk Çalışanları Adına Düzenlenmiş Sahte Kaşeler, Sahte Bandroller, Sahte Mühürler, Suçun İşlenmesinde Kullanılan Çok Sayıda Dijital Materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.