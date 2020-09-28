RTÜK'ten 'isimsiz' uyarı: 7/24 devam eden yayınları takip eden RTÜK görevinin başında

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK), bir televizyon programcısının yayını nedeniyle yöneltilen eleştirilere ilişkin, "7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır" açıklaması yapıldı.
Son günlerde bir TV programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulumuz töhmet altında bırakılmakta ve “RTÜK nerede?” benzeri sorular, gerek basın aracılığıyla gerekse sosyal medya üzerinden dile getirilmektedir.— RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) September 27, 2020
RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde bir televizyon programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulun töhmet altında bırakıldığı ve "RTÜK nerede?" gibi soruların, gerek basın gerekse sosyal medya üzerinden dile getirildiği belirtildi.
7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.— RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) September 27, 2020
Milli ve manevi değerlerin korunmasına azami özen gösteren RTÜK'ün, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyla hak etmediği bir kampanyaya maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, "7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesine yer verildi.
Twitter’da 'RTÜK nerede' etiketi ATV’de yayınlanan Esra Erol’un programı için açılmıştı.
Kadın da adam da zerre umrumda değil olan çocuğa olacak . Böyle böyle aile kavramını basite indirgediniz bunu da tvde gözümüze soka soka yaptınız yapıyorsunuz da . Nerede Rtük,nerede ahlak ? Reyting uğruna şu şovlarınız,basitliğiniz... YAZIK https://t.co/gvHZAvioZK— Betül (@betullcobann) September 27, 2020
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