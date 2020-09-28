RTÜK'ten 'isimsiz' uyarı: 7/24 devam eden yayınları takip eden RTÜK görevinin başında

RTÜK, kamuoyunda tepkiye neden olan televizyon programıyla ilgili isim vermeden yaptığı açıklamada, "7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK), bir televizyon programcısının yayını nedeniyle yöneltilen eleştirilere ilişkin, "7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır" açıklaması yapıldı.

Son günlerde bir TV programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulumuz töhmet altında bırakılmakta ve “RTÜK nerede?” benzeri sorular, gerek basın aracılığıyla gerekse sosyal medya üzerinden dile getirilmektedir. — RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) September 27, 2020

​RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde bir televizyon programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulun töhmet altında bırakıldığı ve "RTÜK nerede?" gibi soruların, gerek basın gerekse sosyal medya üzerinden dile getirildiği belirtildi.

7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) September 27, 2020

​Milli ve manevi değerlerin korunmasına azami özen gösteren RTÜK'ün, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyla hak etmediği bir kampanyaya maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, "7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesine yer verildi.

Twitter’da 'RTÜK nerede' etiketi ATV’de yayınlanan Esra Erol’un programı için açılmıştı.