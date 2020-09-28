Kalın: AB zirvesi Ankara-Brüksel ilişkileri için önemli bir fırsat

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bu hafta düzenlenmesi planlanan ve Türkiye'ye odaklanılması beklenen Avrupa Birliği (AB) zirvesinin Ankara ile Brüksel arasında ilişkileri yeniden yoluna koymak için 'önemli bir fırsat' olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB-Türkiye ilişkileri ve Yunanistan’la başlatılması planlanan itikişafi görüşmelere ilişkin Reuters’e değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Kalın, "AB zirvesinin Türkiye-AB ilişkilerini yeniden başlatma şansı olduğuna inanıyorum. Önemli bir fırsat. İlişkileri yeniden başlatabiliriz ve ben bu isteği birçok AB üyesi ülkede görüyorum" ifadelerini kullandı.

AB’nin Türkiye ile bir yol haritası üzerinde çalışılması için net öneriler ve bir takvim belirlemesi gerektiğini söyleyen Kalın, şunları söyledi:

‘Türkiye'den her şeyi yapmasını bekleyemeyeceklerini anlamaları gerekiyor’

“Ancak üyelerin de Türkiye'den her şeyi yapmasını bekleyemeyeceklerini anlamaları gerekiyor. Bu karşılıklı bir süreç olmalı. Eğer Türkiye'nin X, Y, Z yapması bekleniyorsa, o zaman AB ülkeleri de sorumluluklarını yerine getirmeli."

'İstikşafi görüşmelerin tarihi daha belirlenmedi'

Yunanistan'la gerçekleşmesi planlanan istikşafi görüşmelere ilişkin ise Kalın, tarih belirlemek için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, görüşmelerin kaldığı yerden devam edeceğini, sadece kıta sahanlığı ve deniz sınırlarına değil, aynı zamanda adalara ve hava sahalarına da odaklanacağını söyledi.

Görüşmelerin olumlu etkisi olacağını, politik danışma ve askeri görüşmeleri de içereceğini belirten Kalın, "Yakın bir zamanda iyi bir ilerleme sağlayacağımıza inanıyoruz" dedi.

Brüksel'de 24-25 Eylül'de yapılması planlanan ve Türkiye'ye odaklanılması beklenen AB Liderler Zirvesi, AB Konseyi Başkanı Michel'in ekibinden bir kişinin Kovid-19 olması ve Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1 Ekim'e ertelenmişti.

Yunanistan ve Kıbrıs'ın Türkiye'ye yaptırım taleplerinin görüşülmesi bekleniyordu ancak AB'li yetkililer geçen hafta yaptkları açıklamlarda, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de devam eden kriz için Yunanistan'la görüşmeyi kabul etmesinin ardından Türkiye'ye yaptırım uygulama ihtimalinin azaldığını söylemişti.