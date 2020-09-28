Çiçek Adası'nın hissedarı: Hülya Avşar'la görüşmemiz olmadığı gibi satış da söz konusu değil

Hülya Avşar'ın 55 milyon TL ödeyerek satın aldığı iddialarıyla gündeme gelen Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Mithatpaşa mahallesine bağlı Çiçek Adası'nın hissedarlarından Şerif Ali Hatırlı, adanın satılık olmadığını söyledi.

Adanın değerinin 100 milyonun üstünde olduğunu, bölgede şahsa ait olan tek adanın da Çiçek Adası olduğunu belirten Hatırlı şöyle konuştu:

"Adamız şu an satılık değil. Bazı emlakçılar zaman zaman yaptıkları söylemlerle adanın satışını gündeme getiriyor. Doğru olmayan haberler ortaya çıkıyor. Adamızın değeri 100 milyonun üstünde. Daha önce 105 milyon, sonrasında ise 130 milyon bedelle hissedarlar satışa çıkarmıştı. Şu an emlak fiyatları daha da arttı. Biz Çiçek Adası’nın hissedarları olarak çoğumuz pandemi dönemi nedeniyle bu satışı şimdilik geri çektik. Aldığımız karara rağmen adamızın Hülya Avşar tarafından satın alındığı iddialarını içeren haberler yayınlandı. Görüşmemiz olmadığı gibi satış da söz konusu değildir."

Avşar'ın menajeri: Herhangi bir imza atılmadı

NTV'nin aktardığına göre Hülya Avşar'ın menajeri ise, "Hülya Hanım hissedarlarla görüştü ancak bir sonuca varılmadı. Yani herhangi bir imza da atılmadı” açıklamasını yaptı.